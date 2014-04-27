《独家新闻》英国大型投资机构将告苏格兰皇家银行释出误导讯息-消息

《中国报摘》--中国证券报4月20日
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透伦敦4月25日 - 消息人士表示，英国前五大投资机构料于下周对政府支持的苏格兰皇家银行 提起诉讼，称他们在苏皇2008年大规模股权发行期间遭到误导，将追讨超过10亿英镑。
五名熟知内情消息人士周五对路透表示，在股权发行当时为苏皇最大投资人的Legal & General 、还有英国标准人寿保险公司 、保诚人寿 、英杰华集团(Aviva) 以及Universities Superannuation Scheme (USS)全都料将于周三向伦敦高等法院提出诉状。
前苏皇老板Fred Goodwin要求股东们在2008年5月注资120亿英镑，以支持该行的资本实力；该行在收购荷兰银行部分业务，以及在美国信贷市场上亏损金额数以十亿美元计后，资本水准降到危险水位。
针对上述股票发行的诉讼中，有部分也将Goodwin、前董事长Tom McKillop及另两名前高管列为被告。苏皇目前由一个新的团队经营，政府持股达81%，当年尽管Goodwin努力筹资，但仍必须由政府出面纾困。
这个诉讼可能得要花上数年时间才会解决，苏皇为此付出的赔偿可能是数以十亿计英镑。该诉讼也可能把Goodwin牵扯进来使其成为该行的主要证人。
苏皇称，其将为这些诉讼提出辩护。
该行表示，“尽管苏皇及前董事们做出了一些倍受批评的决策，这不意味着他们误导投资人或有违法行为。”
“我们认为我们可以对这些指控提出有力辩护，这也是我们为什么愿意对此积极抗告的主因，并保护包括英国纳税人在内的本公司股东权益。”(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债