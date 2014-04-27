科技产业：美国上诉法院的裁决令苹果和谷歌专利战再起烟硝

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月25日 - 一美国上诉法院周五的裁决，导致苹果 对谷歌 旗下摩托罗拉移动提出的专利诉讼硝烟再起，让苹果再度有机会对其智能手机竞争对手诉请禁止销售；之前该专利诉讼在进入审理前曾遭到驳回。
该上诉法院也重新受理摩托罗拉移动对苹果提出的专利诉讼，但裁定摩托罗拉不能诉请销售禁令。
苹果和使用谷歌安卓(Android)软件来制造手机的业者在世界各地相互发起许多这类诉讼，藉此保护其技术。特别是苹果，其称使用谷歌软件的安卓手机抄袭iPhone。
在科技业互告的案例中，法院发出的禁售令对业者的所构成的威胁要比罚款要来的严重。尽管苹果对安卓发起诉讼战已有多年时间，但至今仍未能取得能够一举击溃的禁止令。
美国联邦上诉法院正在就两起案件进行聆讯，其中一起是苹果控告摩托罗拉移动侵犯专利，提起诉讼时摩托罗拉移动已被谷歌收购。另外一起则是摩托罗拉反告苹果侵犯三项专利，当中一项专利对于智能手机的互通性至为重要。
这些诉讼在伊利诺州北区的美国地方法院遭到并案处理。承办此案的法官Richard Posner在2014年进入审理程序前加以驳回，称两家公司所提出的证据都不足以成案。
上诉法院考量这两个案件中的六项专利，苹果和摩托罗拉各占其中三项。两家公司已经就多个问题提出上诉，包括部分专利的定义，到受损的规模是否足以认定为侵犯专利、或者是否该对侵犯专利产品祭出销售禁令。
Posner之前裁定，禁止销售摩托罗拉手机将会对消费者造成损害。他同时裁定，就算发生侵犯专利情形，苹果也不得提告，因为其无法证实其遭到此侵权行为伤害。
但是上诉法院认为，Posner对于苹果的专利定义过为狭隘，要求Posner重新考虑苹果提出的禁售要求。
上诉法院则是确认地方法院对于两项摩托罗拉移动专利的裁决。但是在苹果的专利诉讼上，上诉法院与地方法院持有不同意见，其认为就算认定侵犯了第三项专利，摩托罗拉移动也没有遭受任何损失。然而上诉法院表示，摩托罗拉移动不能就此专利遭侵犯而提出禁售请求。
在进入上诉程序后，谷歌宣布将摩托罗拉移动手机业务卖给联想 ，但将保有大多数的专利。目前尚不清楚在这场专利战中联想是否得承担责任。
苹果和谷歌均不愿置评。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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