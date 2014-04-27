欧洲金融：欧央行管委利卡宁称，应对影子银行实施监管

《中国报摘》--中国证券报4月20日
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透赫尔辛基4月26日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周六表示，从事银行业活动的大型非银行机构可能会变得对金融体系至为重要，需要像对待传统银行业者那样对他们实施监管。
金融监管机构在寻求对所谓的“影子银行”纳入管控。欧洲的影子银行规模约为24万亿(兆)欧元，占全球总规模的一半，其中包括货币市场基金、一些对冲基金以及参与证券借贷和再回购市场的企业。
这些机构像银行一样借款和贷款，但由于他们不是银行，通常都不受监管机构监管。
利卡宁在参加芬兰社会论坛发表讲话时表示，全球金融危机过后，加强对银行业的监管有可能促进不受监管的影子银行增长。
利卡宁称，如果此后市场开始预期，必须用公共资金救助影子银行以防金融业崩溃，那么问题就不会得到解决，他并补充称，当局正在了解情况进展。
“必要时可能会防范性举措，如使其适用于系统重要性金融机构的定义，以及将监管扩大至影子银行，”利卡宁在讲话中称。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债