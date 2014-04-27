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市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 16:35 BJT

欧洲金融：欧央行管委利卡宁称，应对影子银行实施监管

路透赫尔辛基4月26日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周六表示，从事银行业活动的大型非银行机构可能会变得对金融体系至为重要，需要像对待传统银行业者那样对他们实施监管。

金融监管机构在寻求对所谓的“影子银行”纳入管控。欧洲的影子银行规模约为24万亿(兆)欧元，占全球总规模的一半，其中包括货币市场基金、一些对冲基金以及参与证券借贷和再回购市场的企业。

这些机构像银行一样借款和贷款，但由于他们不是银行，通常都不受监管机构监管。

利卡宁在参加芬兰社会论坛发表讲话时表示，全球金融危机过后，加强对银行业的监管有可能促进不受监管的影子银行增长。

利卡宁称，如果此后市场开始预期，必须用公共资金救助影子银行以防金融业崩溃，那么问题就不会得到解决，他并补充称，当局正在了解情况进展。

“必要时可能会防范性举措，如使其适用于系统重要性金融机构的定义，以及将监管扩大至影子银行，”利卡宁在讲话中称。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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