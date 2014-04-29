《中国债券市场每日交易备忘》--4月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.64% 国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.05% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.25% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.43% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.47% 浦发银行 15亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标 三井住友银行(中国)10亿元两年期金融债招标(主体评级AAA)，中行主承 国电电力 45亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和兴业银行主承 中国黄金集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和工行主承 金城集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招行主承 湖北供销合作社资产经营公司3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招行主承 中国建筑第五工程局4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 恒力集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承 山东玉皇化工4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 天山股份 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 山东高速集团30亿元15年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和中信银行主承 广州珠江实业集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和平安银行主承 上海浦东土地控股集团25亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和民生银行主承 苏州城投20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和国开行主承 南京高精传动设备制造集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和工行主承 江苏国信资产管理集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中行主承 长兴交通投资集团6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 城发投资集团5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，国开证券主承 柳州龙建投资发展公司18亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券和国开证券主承 随州城投集团12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，华泰联合证券和中信建投主承 ============================================================================ 二、新债上市： 六安城投10亿元七年期固息债1480107，票面利率7.50% 沭阳金源资产经营公司13亿元七年期固息债1480185，票面利率7.39% 河北高速公路开发公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480195，票面利率7.22 临沂经济开发公司12亿元七年期固息债1480196，票面利率7.70% 徐州经济技术开发区16亿元七年期固息债1480202，票面利率7.35% 长沙雨花城投集团18亿元七年期固息债1480209，票面利率7.17% 平湖经济开发区投资集团7亿元七年期固息债1480211，票面利率7.99% 永安国资投资经营公司10亿元六年期固息债1480218，票面利率8.78% 桐庐县国资投资经营公司7亿元七年期固息债1480219，票面利率8.09% 厦门火炬集团7亿元七年期固息债1480223，票面利率7.49% 普兰店建设投资公司7亿元七年期固息债1480225，票面利率7.74% 周口综合投资公司10亿元七年期固息债1480226，票面利率7.49% 中国供销集团10亿元九个月期超短融011449001，票面利率5.00% 国电集团40亿元九个月期超短融011409002，票面利率4.85% 南通产业控股集团10亿元一年期短融041454027，票面利率5.85% 甘肃国资投资集团20亿元一年期短融041464026，票面利率5.68% 广州珠江实业集团4.5亿元一年期短融041466009，票面利率5.80% 宏图高科 3亿元一年期短融041453053，票面利率6.28% 顺鑫农业 4亿元一年期短融041469021，票面利率5.60% 阳泉煤业集团10亿元一年期短融041454026，票面利率5.80% 重庆水务资产经营公司20亿元一年期短融041452022，票面利率5.40% 华能国际 50亿元一年期短融041454025，票面利率4.90% 春和集团4亿元一年期短融041456019，票面利率8.90% 黑龙江中盟集团3.9亿元三年期中票101465005，票面利率8.50% 中国轻工集团6亿元五年期中票101454015，票面利率6.25% ============================================================================ 三、缴款： 巴中国资经营公司5亿元七年期固息债1480131，票面利率8.50% 海航资本控股公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480153，票面利率8.00% 张家港金城投资公司12亿元七年期固息债1480199，票面利率6.88% 红旗渠开发区汇通控股8亿元六年期固息债1480201，票面利率8.30% 重庆高新区开发投资集团23亿元七年期固息债1480256，票面利率7.80% 四平四通城投13亿元七年期固息债1480261，票面利率8.10% 天津北辰区建设开发13亿元七年期固息债1480064，票面利率7.00% 青岛海创开发建设10亿元七年期固息债1480230，票面利率6.88% 内江投资控股集团18亿元七年期固息债1480236，票面利率7.99% 北京兴展国资26亿元七年期固息债1480238，票面利率6.66% 重庆保税港区开发15亿元七年期固息债1480244，票面利率7.5% 鞍山高新技术产业4.5亿元七年期固息债1480253，票面利率8.39% 库车城建投集团7亿元七年期固息债1480254，票面利率7.45% 安吉县资产经营14亿元七年期固息债1480259，票面利率8.3% 鞍钢集团20亿元九个月期超短融 光明食品集团20亿元六个月期超短融 新誉集团2亿元一年期短融 武汉水务集团10亿元一年期短融 广西沿海铁路5亿元一年期短融 久泰能源内蒙古有限公司4亿元一年期短融 中国兵器工业集团11亿元一年期短融 美克投资集团4亿元一年期短融 贵州北盘江电力5亿元一年期短融 美邦服饰 7亿元一年期短融 深圳建发集团15亿元一年期短融 广西柳工集团10亿元一年期短融 山西交通开发投资集团7亿元一年期短融 佛塑科技 3亿元一年期短融 昆明钢铁控股15亿元一年期短融 徐州矿务集团5亿元一年期短融 常州交通产业集团5亿元五年期中票 龙元建设 1.5亿元三年期中票 常熟发展投资公司9亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中信国安集团15亿元10年期浮息债(一年定存基准)048004到期兑付，基本利差1.85% 广汽集团 34亿元五年期中票0982059到期兑付，票面利率3.83% 中国海洋石油公司100亿元五年期中票0982060到期兑付，票面利率3.49% 中国有色矿业集团10亿元五年期中票0982062到期兑付，票面利率4.90% 北京首创12亿元三年期中票1182138到期兑付，票面利率5.35% 维维股份 6亿元三年期中票1182142到期兑付，票面利率6.00% 05大唐债 058004付息 09黄金债 098067付息 09桐城投债 098068付息 10内蒙高新债 1080046付息 10铁道MTN1 1082085付息 10晋焦煤MTN1 1082086付息 10中石油MTN1 1082087付息 10中化MTN1 1082088付息 11深发展01 1116001付息 11清河投资债 1180100付息 11四平债 1180103付息 11特变MTN1 1182137付息 11北汽集MTN2 1182139付息 11潞安MTN1 1182140付息 11新水电MTN1 1182141付息 11豫煤化MTN2 1182143付息 11恒天MTN1 1182144付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院副总理汪洋表示，今年进出口形势较为复杂严峻，对外贸易下行压力较大，需及时研究出台支持 外贸发展的政策措施。 5/1公布4月官方制造业PMI (3月50.3) 5/3公布4月官方非制造业PMI (3月54.5) 5/5公布4月汇丰制造业PMI终值 (4月初值48.3) 5/7公布4月汇丰服务业PMI (3月51.9) 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月顺差77.1亿美元) 5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI) (3月-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (3月2.4%) 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/边竞；审校 李宏薇)