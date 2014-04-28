重温稿-台湾政经：核四二号机将停工并召开能源会议，分析师称对台股助益不大

* 执政党明确立场称核四二号机将停工

* 股市分析师认为核四仍是长期潜在利空

* 美国股市周五大跌不利台股周一开盘

路透台北4月27日 - 台湾总统马英九周日与执政党县市首长开会讨论后，对核四(台湾第四座核能电厂)争议妥协，表示核四厂的一号机不再施工，只进行安检，且安检后封存；二号机则全部停工。行政院同时承诺，将尽速召开全国能源会议，以确保未来供电无虞。

分析师指出，此举料对明日(周一)台湾股市助益不大，主要因周五美股大跌，台股虽受外资连续买超保护，但下跌机率高，测季线8,700点位置在所难免。

国民党文传会主委范姜泰基在周日会议后转述上述共识。他表示，会中根据去年2月的立法院朝野协商结论，以及今年4月国民党团大会决议，做出上述结论。

范姜泰基并重申，公投没有时间表，就是看什么时候有需求，视未来民意来讨论。至于公投门槛是否下修，他表示不在此次的会议结论内。

马英九周五与在野党--民进党主席苏贞昌会面，就核四议题沟通意见，马英九强调核四置入燃料棒前将由全民公投，苏贞昌则要求立即停工并下修公投门槛，双方未能达成共识。

**台股利空因素仍多**

尽管执政党对核四议题倾向妥协，但日盛投顾协理钟国忠指出，执政党的作法看起来仍是拖延策略，将让外资更形观望，有可能倾向中立保守。

他指出，除了台湾内部因素外，上周五美国电子股重挫，将对周一台股形成压力，特别是周五台股是带量下杀，从技术面来看，在当前水位附近卖压沉重。不过钟国忠亦认为，周五外资仍持续买超台股，加上下周二摩台指将结算，为拉高结算，外资在周二前应不至于大幅下杀盘势，但周二后盘势将较为谨慎。

“外资还是会重新检视核四的这个变数，而且过去一段时间外资也买了很多，...卖压是一个很大的问题。”他说。

华南永昌投顾董事长储祥生也认为，由于核四是重大议题，执政党的妥协是必行之路，目前的决议对台股盘面的影响不至于太大，但核四关系至台湾未来供电问题，对产业影响大，未来是潜在利空。

他认为，美股周五电子股的重挫及台湾F股受到放空事件的影响尚未完全反应，周一台股只是“跌多跌少”的问题，特别是涨多的小型股将遭受更大的考验。