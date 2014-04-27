《一周经济焦点》美联储政策会议可望带来更多利率走势线索

《中国报摘》--中国证券报4月20日
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
**消费税上调损及日本经济**
日本央行周三将召开会议并发布半年一度的经济展望。央行料预计今年消费者通胀会加快，而且在2015年中达到约2%并保持至少两年。
这可能让那些冀望很快出台货币刺激新举措的投资者感到失望，不过许多投资者仍预料央行将在7月再度放宽政策。
本周将有一系列日本经济数据出炉，3月工业生产数据料显示生产在2月受大雪影响后出现温和反弹，同时由于消费者赶在4月消费税上调前购物，3月零售销售也出现跳涨。
经济学家和决策者预计，由于消费税上调的影响，经济在当前一季料出现萎缩，随后未来数季将回归温和成长。
在中国，更为全面的制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)料将证实，这个全球第二大经济体的成长正在放慢。
根据汇丰/Markit公布的4月PMI初值，中国制造业活动连续第四个月萎缩，不过下滑的步伐有所放缓。 (完)
(编译 张荻/王兴亚/郑茵/龚芳 审校 徐文焰)
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债