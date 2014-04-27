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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 07:21 BJT

《一周经济焦点》美联储政策会议可望带来更多利率走势线索

**消费税上调损及日本经济**

日本央行周三将召开会议并发布半年一度的经济展望。央行料预计今年消费者通胀会加快，而且在2015年中达到约2%并保持至少两年。

这可能让那些冀望很快出台货币刺激新举措的投资者感到失望，不过许多投资者仍预料央行将在7月再度放宽政策。

本周将有一系列日本经济数据出炉，3月工业生产数据料显示生产在2月受大雪影响后出现温和反弹，同时由于消费者赶在4月消费税上调前购物，3月零售销售也出现跳涨。

经济学家和决策者预计，由于消费税上调的影响，经济在当前一季料出现萎缩，随后未来数季将回归温和成长。

在中国，更为全面的制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)料将证实，这个全球第二大经济体的成长正在放慢。

根据汇丰/Markit公布的4月PMI初值，中国制造业活动连续第四个月萎缩，不过下滑的步伐有所放缓。 (完)

(编译 张荻/王兴亚/郑茵/龚芳 审校 徐文焰)
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