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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 06:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲开盘交投淡静

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* 欧元/美元亚洲盘初走升，但料陷于窄幅区间

* 区间交易可能持续至周三，本周重大事件和数据众多

* 周三日本央行公布政策决议，之后有欧元区通胀数据和美联储政策决议

* 欧元/美元在1.3850/65之间有阻力位和卖单

* 1.3780/1.3800形成强劲支撑，并有买单(完)

(翻译 张荻； 审校 徐文焰)
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