俄罗斯经济：经济部副部长称，升息将使衰退风险升高--报导

路透莫斯科4月25日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯经济部副部长Andrei Klepach的话称，俄罗斯周五稍早升息50个基点的决定，造成经济衰退的风险高于对降低通胀的帮助。

由于通胀风险升高，俄罗斯央行将一周期回购利率调升至7.5%，令市场大感意外。

“升息对于降低通胀的帮助，还不如造成经济成长进一步放缓的风险来得大，而且会提高衰退的可能性，而非造成停滞，”国际文传电讯社援引Klepach称。(完) (编译 王冠中; 审校 龚芳)