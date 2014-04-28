欧洲经济指标预测--4月28日-5月5日****

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月28日-5月6日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- -1.1% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +8.7% 4月28日(一) 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -2.8% -2.7% 0800 意大利消费者信心指数 4月 101.5 101.7 4月29日(二) 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 8.5 8.5 0645 法国消费者信心指数 4月 88 88 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +1.4% +1.3% 民间贷款 -2.1% -2.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.2% 0800 意大利经季节调整的零售销售 2月 -- 持平 未经季节调整的零售销售 -- -0.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.9% +0.7% (较上年同期) +3.2% +2.7% 0900 意大利企业信心指数 4月 99.5 99.2 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 +1.3% +0.9% (较前月) -0.1% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月 -0.1% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.0% 1400 欧元区企业景气指数 4月 0.42 0.39 经济景气指数 103.0 102.4 工业景气指数 负3.0 负3.3 服务业景气指数 4.5 4.2 消费者信心指数 负8.7 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 10.8 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 负4 负5 4月30日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 3月 -- 1.57 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -0.7% +1.3% (较上年同期) +1.6% +2.0% 0645 法国消费者支出 3月 +0.3% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 -- 1.99 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 300 310 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 3月 13.0% 13.0% 0900 欧元区通胀率 4月初值 +0.8% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.6% +0.4% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +2.2% (较上年同期) +0.5% +0.3% 1000 意大利生产者物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.4% 5月1日(四) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.7% +0.4% (较上年同期) +10.0% +9.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加6 增加5.5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加16 增加17.2 抵押贷款批准件数(千件) 71 70.309 M4货供额(较前月) -- +0.70% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 55.3 55.3 5月2日(五) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 55.5 54.4 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 52.8 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 4月 50.9 50.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 4月 54.2 54.2 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月 53.3 53.3 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 62.0 62.5 0900 欧元区失业率 3月 11.9% 11.9% 5月5日当周 5月5日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 14.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.2% (较上年同期) -1.6% -1.7%(完)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，