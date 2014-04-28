中港股业绩：建设银行一季度净利同比增一成，稍高于市场预期

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透上海4月28日 - 中国建设银行 周日晚间公布，一季度净利润为657.8亿元人民币，同比增长10.41%，稍高于市场预期；3月末不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点。
据路透此前对11位分析师进行的调查，分析师对建行一季度业绩的预估平均值为645亿元。该行季报并显示，一季度建行实现营业收入1,473.51亿元，同比增长17.33%；每股收益0.26元。
截至3月末，建行按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为908亿元，较上年末增加55亿元；拨备覆盖率为260.21%，较上年末降低8.01个百分点。存贷比率为69.38%，保持在合理水平。 同期，建行资本充足率13.50%，一级资本充足率11.11%，核心一级资本充足率11.11%，较上年末分别上升0.16、0.36和0.36个百分点。
建设银行A股上周五收报3.97元，过去一个月累计上涨2.58%。（完） (作者 林琦；审校 张喜良)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。