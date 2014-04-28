中港股业绩：建设银行一季度净利同比增一成，稍高于市场预期

据路透此前对11位分析师进行的调查，分析师对建行一季度业绩的预估平均值为645亿元。该行季报并显示，一季度建行实现营业收入1,473.51亿元，同比增长17.33%；每股收益0.26元。

截至3月末，建行按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为908亿元，较上年末增加55亿元；拨备覆盖率为260.21%，较上年末降低8.01个百分点。存贷比率为69.38%，保持在合理水平。 同期，建行资本充足率13.50%，一级资本充足率11.11%，核心一级资本充足率11.11%，较上年末分别上升0.16、0.36和0.36个百分点。