《中国报摘》--中国证券报4月28日

* 头版头条:

--中国证监会主板发行审核委员会定于30日召开发审会，审核四公司首发申请。权威人士表示，新股发行的启动还需要相关配套规则发布之后才能进行，首先拿到批文的应当是已过会的企业，未来增量过会企业的上市预计会有节奏地进行，会从供需平衡的角度出发考虑市场的承受能力。

* 其他:

--国家信息中心报告预计，今年二季度中国经济将增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.3%左右。建议加快推进落实积极的财政政策，适度灵活运用稳健的货币政策。

--上市公司2013年年报披露接近尾声。截至4月27日，沪深两市已有超过1,700家公司推出现金分配方案，其中上市银行则凭借着5.73%的平均股息率领跑其余行业。

--商务部称，从当前情况看，2014年消费市场虽然存在一些压力，但也面临诸多有利因素。总体判断，今年消费市场平稳发展的态势不会发生根本改变。

--建设银行 一季度净利润为657.8亿元，同比增长10.41%。截至3月末，不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点。拨备覆盖率为260.21%，较上年末降低8.01个百分点。存贷比率为69.38%。

--中国社会科学院金融研究报告显示，2013年第三方支付业务总体交易规模达到17.9万亿元人民币，同比增长43.2%。而第三方移动支付市场更是异军突起，交易规模达到12,197.4亿元，同比增速达707%。

--根据基金业协会官方网站的公示信息，截至4月27日，已经有10只私募基金产品备案完毕，同期已登记的私募基金管理人已达683家。

--五粮液 一季度实现净利润26.19亿元，同比下滑27.79%。

--中金黄金 一季度实现净利润1.3亿元，同比下降66.15%，但环比2013年四季度上升约151%。