《中国报摘》--中国证券报4月28日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
* 头版头条:
--中国证监会主板发行审核委员会定于30日召开发审会，审核四公司首发申请。权威人士表示，新股发行的启动还需要相关配套规则发布之后才能进行，首先拿到批文的应当是已过会的企业，未来增量过会企业的上市预计会有节奏地进行，会从供需平衡的角度出发考虑市场的承受能力。
* 其他:
--国家信息中心报告预计，今年二季度中国经济将增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.3%左右。建议加快推进落实积极的财政政策，适度灵活运用稳健的货币政策。
--上市公司2013年年报披露接近尾声。截至4月27日，沪深两市已有超过1,700家公司推出现金分配方案，其中上市银行则凭借着5.73%的平均股息率领跑其余行业。
--商务部称，从当前情况看，2014年消费市场虽然存在一些压力，但也面临诸多有利因素。总体判断，今年消费市场平稳发展的态势不会发生根本改变。
--建设银行 一季度净利润为657.8亿元，同比增长10.41%。截至3月末，不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点。拨备覆盖率为260.21%，较上年末降低8.01个百分点。存贷比率为69.38%。
--中国社会科学院金融研究报告显示，2013年第三方支付业务总体交易规模达到17.9万亿元人民币，同比增长43.2%。而第三方移动支付市场更是异军突起，交易规模达到12,197.4亿元，同比增速达707%。
--根据基金业协会官方网站的公示信息，截至4月27日，已经有10只私募基金产品备案完毕，同期已登记的私募基金管理人已达683家。
--五粮液 一季度实现净利润26.19亿元，同比下滑27.79%。
--中金黄金 一季度实现净利润1.3亿元，同比下降66.15%，但环比2013年四季度上升约151%。
--猎豹移动拟在纽约证券交易所发行1,200万股ADS，而4月26日更新招股说明书则透露出巨头的身影。继腾讯 成为公司第二大股东之后，百度 和小米将作为公司基石投资人。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。