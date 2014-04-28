《香港报摘》--信报4月28日

* 要闻版头条：

--建设银行 昨天公布今年首季业绩，期内净赚657.8亿元人民币，折合约815.5亿港元，按年增长10.4%，胜市场预期。综观迄今已公布季度业绩的内银股，尽管内地宏观经济面临下行压力，内银盈利暂时仍力保双位数增幅。不过，有银行业分析师直言，即使内银业绩报捷，也无助扭转股价弱势。

* 其他：

--国务院总理李克强在本月18日举行的国家能源委员会第二届会议上提出，年内要完成建设一批特高压电网的要求。电缆生产商江南集团 认为，前几年超高压网建设缓慢，但国家领导现时的表态意味着加强对行业支持的承诺，有助今年加快建设速度。

--内地通讯设备生产商华为全球市场营销及解决方案部总裁王盛青，上周在深圳举行的华为全球分析师大会中表示，该公司将发展4G及「B2B2C」的策略，针对营运商与客户之间的问题提供解决服务，预期至2018年，营运商网络业务营业额可达400亿美元。

--复活节长假后香港二手楼市恢复平静，加上新盘抢客攻势未停，导致十大屋苑过去一个周末仅录18宗成交，按周下滑25%，惟零成交屋苑较上周的4个减少至2个，市场续现减价成交，蚀让个案亦屡见不鲜。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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