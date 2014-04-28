更正-《焦点》按部就班缩减购债规模之余，美联储可以腾出手来解决大问题

(更正：因英文原文有误，内文第六段政策声明发布时间应为“1800GMT”，非“1400GMT")

* 数据表现良好，公债收益率走低以及股市上扬，表明形势一片大好

* 市场预计美联储将把每月购债规模继续削减100亿美元

* 4月29-30日会议议程中将讨论通胀率和收紧政策的时点

* 政策声明料较3月无甚变化

路透旧金山/纽约4月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储)决策者本周料将继续削减其大规模购债刺激计划，然而在美联储貌似意见一致的平静表面下，却潜藏着深刻的分歧，如何为今后更加困难的决策做好准备，决策者对此各有想法。

美联储主席叶伦几周前对联储会议议程给出了暗示，当时她列出官员们需要追踪的三个“大”问题：就业市场产能闲置的程度、通胀率是否将回升至联储的2%目标、以及可能让经济复苏脱轨的因素。

她表示，意外的“迂回曲折”可能迫使美联储偏离原先与市场充分沟通过的预定轨道，即今年稍后结束资产购买计划并在2015年加息。

叶伦及其同僚正在争论，什么样的经济形势下才具备升息的条件，美联储应该在升息之前还是之后开始允许资产负债表的规模收缩，以及联储是否应该对某些市场出现资产泡沫的风险作出回应。

美联储官员对于这些问题的答案看法分歧，因此对于最好的升息长期计划也没有共识。但和面临通缩威胁的欧洲央行不同的是，美联储没有需要迅速调整政策的压力。美联储将在周二和周三召开政策会议。

Newedge的固定收益策略师Annalisa Piazza称，在这次的美联储政策声明中，“我们不认为会出现任何重大改变”。该政策声明将在周三1800GMT发布，但不会包含新的经济预估，也不会举行会后记者会。

近期的数据大致符合美联储的看法，即冬季时的经济放缓情况是因为异常严峻的气候所致。此外，自从美联储1月开始缩减资产买进计划以来，债券收益率下滑且股价走升，市场景况并未威胁到经济动能。

相对的稳定景况，让美联储可以连续第四个月决定将每月买债规模减少100亿美元。这会将购债规模降至每月450亿美元，让美联储今年稍后结束量化宽松举措的计划达成一半左右。

由于美联储官员上月已调整过对低利率的承诺，现在可以钻研长期策略，作为最终升息时的指导方针。

**升息：“凭感觉”**

在3月的政策会议上，除一人外所有官员均支持一项新承诺，即在结束购债后的“相当一段时间内”维持利率在近零水准。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔是唯一一个持有异议者，他已经表明将不继续反对。

此后，数位美联储官员表示，联储应该更加明确将于何时升息。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦提出，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准 。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔则严厉批评这种观点。“这种事情凭感觉，”他本月稍早对记者称，“我认为不能对此设定一个具体的时间框架。我希望我们可以，但我认为那不是负责任的货币政策。”

未来几个月决策者需要回答的另一个问题是，试行的逆回购操作是否将成为一个重要政策工具。当美联储收紧货币政策时，逆回购操作将暂时回笼金融体系中的现金，或将有助于控制市场利率。

渣打银行分析师Thomas Costerg表示，相对平静的债市“允许美联储对统揽全局的主题做出反应。要求阐明退出策略及一些流动性措施作用的压力日益增强，不过美联储不大可能现在就此作出决定”。(完)