企业并购：CVC将收购西班牙橄榄油公司Deoleo的29.99%股权

西班牙出产的橄榄油约有三分之一出口至意大利，而意大利在橄榄油营销和品质方面做得都比西班牙更好，所以他们的特级初榨橄榄油总能卖更高的价格。

全球五分之一的瓶装橄榄油产自Deoleo，最有名的四大橄榄油品牌中有三家属于Deoleo，它们分别是西班牙的Carbonell、意大利的Bertolli和Carapelli。

西班牙政府官员一再表示过，政府不排除持有Deoleo股份，以保持国家对该企业影响力的可能。

但目前为止没有看到政府采取具体行动。

Deoleo声明称，Bankia、Banco Mare Nostrum、CaixaBank 、CajaSur Banco、Dcoop Unicaja和Daniel Klein等六个共持有Deoleo 54.43%股权的股东，他们全部同意CVC收购29.99%股权，以及公司的再融资计划，供股和增资安排。

据消息人士称，这笔交易给Deoleo的估值约为4.39亿欧元，而所售股权相应的市值为4.56亿欧元。但股东同意以相对更低的价格出售，部分原因在于交易包含再融资的内容，还因为所售股权流通性不佳且较同业股票有溢价。

Deoleo股价周五下跌1.25%，收报0.395欧元。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)