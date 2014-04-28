企业并购：CVC将收购西班牙橄榄油公司Deoleo的29.99%股权

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
西班牙出产的橄榄油约有三分之一出口至意大利，而意大利在橄榄油营销和品质方面做得都比西班牙更好，所以他们的特级初榨橄榄油总能卖更高的价格。
全球五分之一的瓶装橄榄油产自Deoleo，最有名的四大橄榄油品牌中有三家属于Deoleo，它们分别是西班牙的Carbonell、意大利的Bertolli和Carapelli。
西班牙政府官员一再表示过，政府不排除持有Deoleo股份，以保持国家对该企业影响力的可能。
但目前为止没有看到政府采取具体行动。
Deoleo声明称，Bankia、Banco Mare Nostrum、CaixaBank 、CajaSur Banco、Dcoop Unicaja和Daniel Klein等六个共持有Deoleo 54.43%股权的股东，他们全部同意CVC收购29.99%股权，以及公司的再融资计划，供股和增资安排。
据消息人士称，这笔交易给Deoleo的估值约为4.39亿欧元，而所售股权相应的市值为4.56亿欧元。但股东同意以相对更低的价格出售，部分原因在于交易包含再融资的内容，还因为所售股权流通性不佳且较同业股票有溢价。
Deoleo股价周五下跌1.25%，收报0.395欧元。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，