《香港报摘》--经济日报4月28日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
* 要闻版头条：
--5月未到，“Sell In May”（5月沽货）阴霾已提前笼罩环球股市，投资界纷纷看淡港股下月表现。前景不明，基金已先行沽货，再静待利好政策的见底讯号。 重磅ADR再走弱，恒指本周随时下试22,000点大关。
* 其他：
--港股市况淡静，但多只新股仍致力下月招股集资。 拟打造内地版Zara的服饰连锁店拉夏贝尔（La Chapelle），5月拟集资3亿美元（约23.4亿港元），连同中国北车及青岛港等，5月新股市场或可筹资180亿港元。
--人民币滙价年初至今贬值3.2%，定存年息虽逾3厘，却要赚息蚀价。同以100万港元为本，兑换人民币定存首4个月，即使计及利息已蚀逾2万港元，明显跑输稳袋4,000余元利息的港元定存。
--电力电缆制造商江南集团 指，为把握机遇，拟预留8,000万元人民币收购或新建3条特高压生产綫。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。