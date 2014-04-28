《香港报摘》--经济日报4月28日

* 要闻版头条：

--5月未到，“Sell In May”（5月沽货）阴霾已提前笼罩环球股市，投资界纷纷看淡港股下月表现。前景不明，基金已先行沽货，再静待利好政策的见底讯号。 重磅ADR再走弱，恒指本周随时下试22,000点大关。

* 其他：

--港股市况淡静，但多只新股仍致力下月招股集资。 拟打造内地版Zara的服饰连锁店拉夏贝尔（La Chapelle），5月拟集资3亿美元（约23.4亿港元），连同中国北车及青岛港等，5月新股市场或可筹资180亿港元。

--人民币滙价年初至今贬值3.2%，定存年息虽逾3厘，却要赚息蚀价。同以100万港元为本，兑换人民币定存首4个月，即使计及利息已蚀逾2万港元，明显跑输稳袋4,000余元利息的港元定存。

--电力电缆制造商江南集团 指，为把握机遇，拟预留8,000万元人民币收购或新建3条特高压生产綫。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。