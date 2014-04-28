《全球重要经济事件一览表》--4月28日-5月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月28日(一)

德国波恩--欧洲央行总裁德拉吉在德国政府联盟党派的联合记者会上讲话(1430)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特在该央行与欧盟执委会联合组织的会议上讲话。会议主题为“新型金融体系中的金融一体化和金融稳定”。

纽约--美联储前主席格林斯潘在纽约经济俱乐部发表讲话。

巴黎--法国央行总裁诺亚举行记者会，主题为“经济与货币政策的代价--法国和欧元区的形势”(0800)。

雅典--经济与产业研究基金会(IOBE)和雅典经贸大学(AUEB)主办第三届希腊-中国商业合作大会。希腊财政部长史托纳拉斯做主题演讲。

4月29日(二)

华盛顿--美国独立社区银行家协会(Independent Community Bankers of America, ICBA)2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)。美联储主席叶伦将在会议第三日讲话(1230)。

巴尔的摩--美国副财长Sarah Bloom Raskin将就经济和学生贷款问题发表讲话(1700)。

都柏林--爱尔兰央行举行主题为“从宏观到微软--金融统计学的新时代”。

4月30日(三)

华盛顿--前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在布鲁金斯学会的活动上讲话(1930)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)前任副主席科恩在布鲁金斯学会“流动性以及银行最后贷款人角色”大会上主持研讨会“危机后世界所需要的流动性以及银行清算的流动性提供”(1845)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。

东京--日本央行货币政策会议。

5月1日(四)

暂无重要经济事件。

5月2日(五)

暂无重要经济事件。

5月5日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会(0900)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程