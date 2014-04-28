《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月28日

*工商时报：

--财政部资金短绌，金管会先前向财政部提出的相关减税方案，尚未达成共识的部分，目前已决定一律先暂缓；包括外人投资外币债券就源扣缴税率由15%降为10%、高龄化保单增加免税额、金控联结税制以及银行增提呆帐可列费用等，未来都先搁置不提。

--境外投信业者不断在台资银行国际金融业务分行(OBU)上架新的RQFII基金，让金管会忧心境内投信与境外基金规模差距将再扩大，除已启动金检，检视银行是否劝诱投资人转为境外客户来购买OBU基金，据悉，金管会也正研议是否要掌控OBU的基金销售量。

*经济日报：

--增税800亿台币的财政健全方案周四(1日)登场。立法院财政委员会将审查行政院提出的增、减税草案，富豪、股民及银行保险业为首要加税对象；薪资、身障者与增雇员工、重视研发的企业，则可获得减税。

--金管会主导的第三方支付专法草案出炉，业者承作的储值帐户总余额不得逾净值十倍，不足时须增资，并开放无实质交易的汇款，每笔汇款上限3万台币，且不得借贷，银行也可申请兼营这项电子支付服务业务。在申请第三方支付业务的对象方面，除了网路平台业者等非银行业者外，未来银行也可申请兼营这项电子支付服务业务，并跟非银行业者适用相同的游戏规则。

--联电 28奈米接单大跃进，获联发科 追单，本季末放量，下半年将导入高通 及博通二大客户，成为挹注营运成长一大动能。目前全球晶圆代工业28奈米由台积电 独霸，联电正快速追赶，缩短晶圆双雄之间的差距。

--台湾高铁公司财务问题严重，据了解，新任董座范志强检视公司财报之后，决议将暂停所有会增加财务负担的资本支出，首先就是暂停高铁站区开发作业。

--台塑 集团副总裁王瑞华表示，今、明两年是台塑集团海外事业版图〞大扩张期〞，台塑美国页岩气进料的轻裂厂，预计6、7月拿到建照，越南河静大炼钢厂拚2015年点火投产，加上大陆宁波扩建陆续完工，今年全年营运表现将优于去年。

--全国商业总会理事长赖正镒昨日表示，核四停建之后，会让海外企业对台湾投资却步，台湾民众也要有迎接高电价和面对通货膨胀的心理准备。工总则呼吁，若核四停建，核一、核二和核三必须延役。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。