《新兴市场重要经济事件预告》--4月28日-5月5日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透4月28日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
4月28日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)和韩国经济协会(Korean Economic Association)举行的研讨会上发表讲话。该研讨会将讨论美国缩减刺激举措以及韩国未来货币政策方向等问题(0435)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席议会立法和司法委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。
4月29日(二)
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席内阁会议(0100)。
首尔--韩国央行将公布4月政策会议记录(0700)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议(1200)。
4月30日(三)
暂无重要经济事件。
5月1日(四)
暂无重要经济事件。
5月2日(五)
阿斯塔纳--亚洲开发银行理事会第47届年会(至5月5日)。
5月5日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会(0900)。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2014论坛(至5月6日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。