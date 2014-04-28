《新兴市场重要经济事件预告》--4月28日-5月5日

路透4月28日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

4月28日(一)

首尔--韩国央行总裁李柱烈将在韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)和韩国经济协会(Korean Economic Association)举行的研讨会上发表讲话。该研讨会将讨论美国缩减刺激举措以及韩国未来货币政策方向等问题(0435)。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席议会立法和司法委员会会议。

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。

4月29日(二)

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席内阁会议(0100)。

首尔--韩国央行将公布4月政策会议记录(0700)。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议(1200)。

4月30日(三)

暂无重要经济事件。

5月1日(四)

暂无重要经济事件。

5月2日(五)

阿斯塔纳--亚洲开发银行理事会第47届年会(至5月5日)。

5月5日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会(0900)。

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2014论坛(至5月6日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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