金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透4月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌1.11%，报993.35点。
中国股市：沪综指收跌1%至近一个月新低，扩容担忧令投资者谨慎
中国汇市：人民币即期收贬于6.25上方，疑似反向干预抑制跌幅
香港股市：恒指收低1.5%，中国经济疑虑盖过个股乐观业绩
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 下跌0.81%至51,399.35点。
拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因巴西央行暂停展期汇率互换合约
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南非股市：小幅收低，但仍接近上日触及的纪录高位，投资者买入金融类股。指标Top-40绩优股指数 微跌0.11%至43,851.17点。综合指数 收平，报48,910.90点。
南非汇市：兰特在长周末前逼近三周低位，延续过去四日连跌的颓势
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印度股市：下跌，因投资者对ICICI银行等权重股的业绩感到失望，不过盘中稍早曾连续第四日创下纪录新高。BSE指数 收低0.82%，报22,688.07点。NSE指数 下跌0.85%，报6,782.75点。
印度汇市：卢比创下一个半月以来最大单日涨幅，终止了三日连跌局面，得益于托管银行和两家大公司大量抛售美元，帮助抵消了石油进口商的美元买需。不过卢比兑美元本周下跌0.5%，为1月24日当周以来的最差周度表现。卢比兑美元 收在60.60/61，周三收于61.07/08。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.24%收报609.22点。指标RTS指数 跌2.29%，报1,119.370点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.72%，至36.0285卢布；卢布兑欧元 跌0.87%，至49.9000卢布。(完) (整理 徐文焰；审校 于春红)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。