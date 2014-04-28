金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览

路透4月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.11%，报993.35点。

中国股市：沪综指收跌1%至近一个月新低，扩容担忧令投资者谨慎

中国汇市：人民币即期收贬于6.25上方，疑似反向干预抑制跌幅

香港股市：恒指收低1.5%，中国经济疑虑盖过个股乐观业绩

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 下跌0.81%至51,399.35点。

拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因巴西央行暂停展期汇率互换合约

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南非股市：小幅收低，但仍接近上日触及的纪录高位，投资者买入金融类股。指标Top-40绩优股指数 微跌0.11%至43,851.17点。综合指数 收平，报48,910.90点。

南非汇市：兰特在长周末前逼近三周低位，延续过去四日连跌的颓势

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印度股市：下跌，因投资者对ICICI银行等权重股的业绩感到失望，不过盘中稍早曾连续第四日创下纪录新高。BSE指数 收低0.82%，报22,688.07点。NSE指数 下跌0.85%，报6,782.75点。

印度汇市：卢比创下一个半月以来最大单日涨幅，终止了三日连跌局面，得益于托管银行和两家大公司大量抛售美元，帮助抵消了石油进口商的美元买需。不过卢比兑美元本周下跌0.5%，为1月24日当周以来的最差周度表现。卢比兑美元 收在60.60/61，周三收于61.07/08。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.24%收报609.22点。指标RTS指数 跌2.29%，报1,119.370点。