中国个股：安邦保险继续举牌地产公司，最新标的为金融街

路透北京4月28日 - 中国房地产商金融街 公告称，收到和谐健康保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司股票已达151,354,068股，占公司股权比例为5.000003%。

和谐健康保险股份有限公司的绝对控股股东为安邦保险集团股份有限公司。这是继安邦保险、生命人寿接连举牌金地集团后，安邦保险在地产公司的又一动作。