中国个股：安邦保险继续举牌地产公司，最新标的为金融街

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透北京4月28日 - 中国房地产商金融街 公告称，收到和谐健康保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司股票已达151,354,068股，占公司股权比例为5.000003%。
和谐健康保险股份有限公司的绝对控股股东为安邦保险集团股份有限公司。这是继安邦保险、生命人寿接连举牌金地集团后，安邦保险在地产公司的又一动作。
本地媒体先前报导指出，金地集团两大险资股东同时发函披露各自最新持股情况，将金地集团股东“话语权之争”引入新阶段，不过，胜负仍难预料。
金融街上周五收报5.76元，过去一个月累计上涨13.39%。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。