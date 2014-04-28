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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 08:35 BJT

中国个股：安邦保险继续举牌地产公司，最新标的为金融街

路透北京4月28日 - 中国房地产商金融街 公告称，收到和谐健康保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司股票已达151,354,068股，占公司股权比例为5.000003%。

和谐健康保险股份有限公司的绝对控股股东为安邦保险集团股份有限公司。这是继安邦保险、生命人寿接连举牌金地集团后，安邦保险在地产公司的又一动作。

本地媒体先前报导指出，金地集团两大险资股东同时发函披露各自最新持股情况，将金地集团股东“话语权之争”引入新阶段，不过，胜负仍难预料。

金融街上周五收报5.76元，过去一个月累计上涨13.39%。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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