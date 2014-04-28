《台湾重要政经日程》--4月28日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
===================今日重要政经消息=============================
4/28(一)
--10:00 民进党举办〞2014 终结核四〞黄丝带广 场祈愿行动记者会。
--16:00 国发会103年3月景气灯号记者会。
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4/30(三)
--08:30 主计总处公布第一季经济成长率(概估值)。上季为年增2.95%。
--友达 公布第一季财报。
--联电 公布第一季财报及电话会议。
5/1(四)
--劳动节金融市场休市一日。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6(二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。
5/7(三)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8(四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/22(四)
--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。
5/23(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。