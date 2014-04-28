《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日

* 明报：

--今年4个月内已先后出现6次延误的港铁东铁线，继2010年发生故障全线停驶，昨晨8时许，再因数据传送系统的路由器故障，要全线停驶36分钟，6架列车滞留月台。有议员批评，港铁后备系统无法启动「形同虚设」，港铁则承认没有做运行测试。

--伦敦舖租节节攀升，令两家本港企业昨日分别公布已于上周五在伦敦收购商业物业。其中YGM 在租约期满时，以1.8亿元购入其在伦敦的办公室所在物业，以避贵租。丽新国际 和丽新发展 则斥资7.9亿元收购物业提升租金收益。

* 星岛日报：

--庄士机构 发盈警，预期截至2014年3月底止溢利将较去年明显减少，主要由于投资物业公平值收益下降。

--广船国际 公布，第一季度业绩亏损扩大，股东应占亏损1.14亿元人民币，，每股基本亏损14.75分，去年同期亏损1，571万元。

* 苹果日报：

--内银股疲弱上升动力低，在会计准则下，当形成持久或巨大跌价时，持有相关金融资产权益的银行，从风险考虑便应估算进行减值准备的需要，滙控 评估是否就交行 权益减值便是一例。持有重庆银行 的大新银行 ，亦面临相同处境，大新管理层指出，会参考滙丰进一步处理交行权益方式，再决定本身就重庆行安排。

* 东方日报：

--腾讯 重新唤起投资者对股票鈎票据（ELN）及累计股票期权（Accumulator）等衍生投资产品的兴趣，消息透露，近日有投行发行“华润三宝”华润创业 华润电力 华润置地 串烧式ELN，年息高达50厘，希望吸引富贵险中求的散户入市。

--瑞银预计，今年本港零售或会是自2009年以来最困难的一年，预料全年零售额增长仅按年升5%。

* 文汇报：

--香港置业高级执行董事伍创业表示，发展商积极推出新盘下，据土地注册处资料显示，本年一手注册暂录4,437宗，相比去年同期上升21%，数字超胜与整体物业注册按年跌逾3成相比。当中，新界区注册占整体一手注册比率达73%，为1998年后16年新高。

* 大公报：

--微创医疗 公布，建议发行于2019年到期的1亿美元的可换股债券，初始兑换价为6.84港元，债券将兑换为1.14亿新股份，占公司现有已发行普通股本约8.04%，及经扩大普通股本约7.44%。(完)