更新版 1-中国公开市场：一级交易商本周仍可上报正/逆回购以及央票需求

(新增央票申报情况)

路透上海4月28日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多个期限的正/逆回购，以及三个月期央票需求；其中正回购期限含14天和28天，逆回购为七天期。

此前在系统中跳出正/逆回购需求申报页面后，央票却迟迟未现身，一度引发市场猜测。业内人士指出，稍早因技术原因央票申报需求情况未能显示，目前已恢复正常。

由于本周四恰逢五一小长假，申报当日的14天逆回购需求缺席在情理之中。

中国稳增长政策微调上周接连现身，先前放松预期得以验证。当周公开市场操作小额净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。

本周公开市场到期资金投放1,410亿元人民币，全部为正回购到期，无逆回购和央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 (完)

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