更新版 1-中国公开市场：一级交易商本周仍可上报正/逆回购以及央票需求

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
(新增央票申报情况)
路透上海4月28日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多个期限的正/逆回购，以及三个月期央票需求；其中正回购期限含14天和28天，逆回购为七天期。
此前在系统中跳出正/逆回购需求申报页面后，央票却迟迟未现身，一度引发市场猜测。业内人士指出，稍早因技术原因央票申报需求情况未能显示，目前已恢复正常。
由于本周四恰逢五一小长假，申报当日的14天逆回购需求缺席在情理之中。
中国稳增长政策微调上周接连现身，先前放松预期得以验证。当周公开市场操作小额净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。
本周公开市场到期资金投放1,410亿元人民币，全部为正回购到期，无逆回购和央票到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。