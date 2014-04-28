全球金市：金价触及一周半高位，乌克兰局势提振避险买盘

美国总统奥巴马呼吁美欧加入扩大制裁俄罗斯。

商品期货交易委员会(CFTC)周五最新数据显示，随着地缘紧张情势再起提升避险需求，对冲基金和货币基金经理人增加黄金及白银期货和选择权的多头押注，为五周来首见。

行业消息人士说，德意志银行可能退出伦敦黄金定盘价报价行列，而不是将此权利出售，因为美国指控德意志等五大行涉嫌操纵定盘价的诉讼已让潜在买家却步。

印度黄金价格升水跳升至两个半月多以来最高，因需求强劲但供应短缺。

南非铂金矿场罢工有步入尾声的迹象，此前企业方表示将向员工直接提出最新薪资条件。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化