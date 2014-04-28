全球金市：金价触及一周半高位，乌克兰局势提振避险买盘

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
美国总统奥巴马呼吁美欧加入扩大制裁俄罗斯。
商品期货交易委员会(CFTC)周五最新数据显示，随着地缘紧张情势再起提升避险需求，对冲基金和货币基金经理人增加黄金及白银期货和选择权的多头押注，为五周来首见。
行业消息人士说，德意志银行可能退出伦敦黄金定盘价报价行列，而不是将此权利出售，因为美国指控德意志等五大行涉嫌操纵定盘价的诉讼已让潜在买家却步。
印度黄金价格升水跳升至两个半月多以来最高，因需求强劲但供应短缺。
南非铂金矿场罢工有步入尾声的迹象，此前企业方表示将向员工直接提出最新薪资条件。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 王兴亚/李婷仪 审校 龚芳/徐文焰)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。