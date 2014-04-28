国际油市：美国原油期货小幅升向101美元，受乌克兰紧张局势升级提振

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
乌克兰亲俄武装分子周日展示其在乌东部扣押的欧洲观察人员，释放了其中一人，但表示尚无计划释放其他七人，而美国和欧盟准备对俄罗斯实施新的制裁。
利比亚司法部长周日表示，东部石油港口Zueitina将在设施受损评估后重新开放。此前叛乱分子在八个月的石油封锁中占领了该港口。
中国和巴西官员周五表示，中国经济可能减速，但仍希望从拉美地区购买更多石油，并在该地区投资基础设施。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/朱晓军；审校)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。