国际油市：美国原油期货小幅升向101美元，受乌克兰紧张局势升级提振

乌克兰亲俄武装分子周日展示其在乌东部扣押的欧洲观察人员，释放了其中一人，但表示尚无计划释放其他七人，而美国和欧盟准备对俄罗斯实施新的制裁。

利比亚司法部长周日表示，东部石油港口Zueitina将在设施受损评估后重新开放。此前叛乱分子在八个月的石油封锁中占领了该港口。

中国和巴西官员周五表示，中国经济可能减速，但仍希望从拉美地区购买更多石油，并在该地区投资基础设施。(完)

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