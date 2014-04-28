《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

路透香港4月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比 较.(1美元=7.7531港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-140.19,或-0.85%,报16361.46点.因受累于非必需消费品类股的 跌势，以及亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ - 中海油 161.360 -0.66 23922 12.510 -0.24 中国铝业 9.350 -0.95 23418 2.900 0.33 中国移动 44.770 -0.73 407290 69.421 0.54 中国人寿 39.720 -0.85 47139 20.530 0.39 中石油 113.180 0.65 25214 8.775 -0.28 中石化 90.050 -1.48 40361 6.982 0.75 汇丰控股 <HSBC.K 50.850 -1.59 4379122 78.849 0.13 中电信 45.440 -1.60 8082 3.523 0.37 中国联通 13.130 -1.50 92379 10.180 -0.59 兖州煤业 7.410 -3.89 35082 5.745 -2.46 华能国际 40.070 -0.87 4690 7.767 0.34 南方航空 15.140 -0.26 7353 2.348 1.63 东方航空 15.260 -0.52 1996 2.366 0.26 中芯国际 4.150 -2.81 24641 0.644 0.55 (完) (整理 赵红梅)