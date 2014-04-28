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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 08:48 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

路透香港4月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比
较.(1美元=7.7531港元 )
    
    美股道琼工业指数周五收低-140.19,或-0.85%,报16361.46点.因受累于非必需消费品类股的
跌势，以及亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。 
                                                                                     
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------
 -
 中海油                       161.360   -0.66      23922            12.510      -0.24
 中国铝业                       9.350   -0.95      23418             2.900       0.33
 中国移动                      44.770   -0.73     407290            69.421       0.54
 中国人寿                      39.720   -0.85      47139            20.530       0.39
 中石油                       113.180    0.65      25214             8.775      -0.28
 中石化                        90.050   -1.48      40361             6.982       0.75
 汇丰控股            <HSBC.K   50.850   -1.59    4379122            78.849       0.13
 中电信                        45.440   -1.60       8082             3.523       0.37
 中国联通                      13.130   -1.50      92379            10.180      -0.59
 兖州煤业                       7.410   -3.89      35082             5.745      -2.46
 华能国际                      40.070   -0.87       4690             7.767       0.34
 南方航空                      15.140   -0.26       7353             2.348       1.63
 东方航空                      15.260   -0.52       1996             2.366       0.26
 中芯国际                       4.150   -2.81      24641             0.644       0.55
 (完)

 (整理　赵红梅)
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