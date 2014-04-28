《中国报摘》--其他报纸重要消息4月28日

**上海证券报**

--上海证券交易所首席经济学家胡汝银表示，未来，交易的基础证券和衍生合约将不断创新并多样化。期权产品正在紧锣密鼓推进之中，个股期权若顺利有望在上半年面世。

**证券时报**

--截至4月25日，在已公布一季报的公司中，有318家前十大流通股东中出现社保基金身影。数据显示，目前社保基金持有公司市值达到560.26亿元人民币，持有公司股数达到58.157亿股，较去年末分别增加61.5亿元、7.55亿股，一季度社保显然是加仓的节奏。

--目前A股共有超过47家企业贴上“土地流转”标签。而在具体的年报披露中，仅辉隆股份 等少数上市公司主动提及公司近年来土地流转相关业务项目进展，但亦未直接披露其流转业务的详细数据。

**人民日报**

--修改后的《商标法》将于5月1日正式实施。从国家工商行政管理总局获悉：新《商标法》首次明确了严格的商标审查时限，将商标初步审查的时限规定为九个月，开世界商标立法先例。(完)