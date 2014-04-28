《中国报摘》--其他报纸重要消息4月28日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
**上海证券报**
--上海证券交易所首席经济学家胡汝银表示，未来，交易的基础证券和衍生合约将不断创新并多样化。期权产品正在紧锣密鼓推进之中，个股期权若顺利有望在上半年面世。
**证券时报**
--截至4月25日，在已公布一季报的公司中，有318家前十大流通股东中出现社保基金身影。数据显示，目前社保基金持有公司市值达到560.26亿元人民币，持有公司股数达到58.157亿股，较去年末分别增加61.5亿元、7.55亿股，一季度社保显然是加仓的节奏。
--目前A股共有超过47家企业贴上“土地流转”标签。而在具体的年报披露中，仅辉隆股份 等少数上市公司主动提及公司近年来土地流转相关业务项目进展，但亦未直接披露其流转业务的详细数据。
**人民日报**
--修改后的《商标法》将于5月1日正式实施。从国家工商行政管理总局获悉：新《商标法》首次明确了严格的商标审查时限，将商标初步审查的时限规定为九个月，开世界商标立法先例。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。