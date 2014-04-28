港报社评：债务违约风险上升，中国经济内藏暗涌--信报4月28日

中共中央政治局上周会议前两天，国务院亦宣布，将在港口铁路交通和清洁能源等领域推出80个示范项目，开放予社会资本参与投资及经营，冀释放出民间资本的投资活力。然而，由于当前经济下行压力显着，加上债券与信托金融产品违约的风险上升，令中国经济在今年第二季的发展变化仍充满相当大的不确定性。

目前内地债务违约的潜在金融风险恶化，形势愈来愈惹人关注。今年一月中，有信托机构的信托产品浮现无法如期偿付的端倪，随后企业债券违约、房地产开发企业资金「断链」的风险若隐若现，且阴霾迄今一直不散。

据统计，今年五月起，将迎来信托产品的到期高峰。有机构更计算，今年到期的资金规模达4200亿美元。再参照中国信托业协会的资料，截至三月底，中国信托资产余额大约为12万亿元人民币，较4年前急增逾3倍，增速惊人，也意味银行所承受的「表外业务」风险十分巨大。

因银行这些「表外业务」往往缺乏有效的风险对冲机制，一旦表外贷款无法偿还，表外的风险势必转嫁表内；更重要一点是，若违约风险蔓延，资金供需双方将更为谨慎，令市场利率升高，对实体经济产生紧缩效应，并成为中国经济在第二季最大的风险来源。 从李克强总理宣布开放民间资金进入过去一些垄断行业，进而中央决定加大支持实体经济的力度，连串措施可望「托住」经济下行之势，但随着信托金融产品到期高峰迫人而来，债券和信贷产品的债务违约风险上升，无疑也为次季度经济能否持续反弹带来波动与倒退的威胁。