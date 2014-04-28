港报社评：量宽兴奋剂减，储局退市两变数--经济日报4月28日

对储局主席耶伦而言，今次若增减买债幅度，势掀环球金融大震荡；若降低减买债规模，则恐惹美国经济复苏乏力之疑，故上算应是不变应万变。要分析储局退市部署未来会否有变，与其紧盯储局动作，本周公布的美国首季国内生产总值，以及楼价表现，或更具启示性。 一方面，美国将在周三公布今年首季生产总值，市场料按季仅增1.2%，远低于上季的2.6%。惟有意见指，首季经济表现多受季节性因素影响，第二季经济增长有望反弹至3%。 惟不能忽略的是储局已开始退市，对美国经济的负面冲击很可能陆续浮现。美国首季经济转差到底是短期现象，还是退市正加重美国经济压力，须加关注。 另一方面，上周公布的美国3月新屋销售仅38.4万间，较2月急挫14.5%，市场料本周二公布的最新楼价数据，将反映楼价横行。 除楼市以外，今年来美股却似渐失动力，走势横行。储局续减放水，美国楼市股市纵然不跌只是横行，亦令经济少了一重振奋，会否窒碍复苏步伐，值得关注。 相信正因如此，耶伦上月虽曾预告最快明年第二季加息，近期她却力图淡化此预期，凸显储局退市实是摸着石头过河。 储局能否续按剧本今年底结束量宽、其后再过半年后加息，关键是量宽药量渐减下，美国经济自生动力是否仍足。若单是减少买债，美国经济复苏动力已渐见支绌，那储局加息的时机，势更急不来。