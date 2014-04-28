港报社评：沙中线扩考古寻足迹借外助力讲香港故事--明报4月28日

港铁沙中线土瓜湾站地盘发掘出大批古代文物，古物古蹟办事处认为由于有重大发现，已要求港铁扩大考古范围至周围土地，预计今年第三季度完成考古工作。这即是把原本去年第三季已完成的考古工作顺延一年，尽管有忧虑港铁为了迁就工程，可能选取「方便自己」的保育方案，但港铁愿意延长考古工程完成日期，这一取态是应该支持的。

这次沙中线考古挖掘出来的文物盈千，更有不止一口宋元方形古井，中文大学中国考古艺术研究中心主任邓聪称，北宋的《清明上河图》亦有类似沙中线地盘挖出的方井。4年前，《清明上河图》仿制本在港展出，掀起一阵热潮，如今有学者指出土瓜湾方井与《清明上河图》类似，说不定纸本上的历史可能就在我们身边，引起巿民的关注及兴趣将是必然。 由于有方井及大量古物，我们认为，以香港本身的考古实力，可能未能做到事事周全，若是决心考古，可以通过政府及院校向内地及国际机构借调人力协助。 内地之外，西方考古的水平亦不遑多让，科技能力是西方强项，香港在这一方面有其地利优势，香港大专院校长年作为东西方交流平台，对外接触频繁，东西皆助，水乳交融，在考古保育上得到长足进展，更有助土瓜湾站地盘的进一步发掘。