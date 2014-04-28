港报社评：台拼经济再遇拦路虎--星岛日报4月28日

要求停建台湾第四座核电厂，继反对《两岸服务贸易协议》后，成为又一个大型「占领」运动的主题。两次群众运动令执政国民党的民望雪上加霜，为在野民进党部署回朝壮大声势，而台湾经济民生则为此付出代价。

最新一波反核四运动，多年来已经成为绿色环保组织与绿营政治组织合流的运动。民进党大老林义雄今次展开无限期绝食，民进党主席苏贞昌又与马英九进行单对单辩论，明显以今次运动作为年底县市长「七合一」选举和两年后总统选举的前哨战。

现时首个发电机组已经大致落成，正接受安全检查施工调校。现在政府宣布第一个机组封存，只进行安检，第二个机组停工，一切有待公投结果，而公投则没有时间表。政府的盘算是加快召开能源会议，让民众看到台湾所面对的能源短缺问题，来衡量是否接受核四。

为这场运动最直接付出代价的是台北市民，昨日的行动令77条巴士綫改道，影响45万人次。另一个受影响的是台电，核四如果到现阶段废建，公司资不抵债达3300亿新台币，等同破产。

影响最深远的是台湾经济。当局估计现时台湾电力缺口有6%，新增一个天然气等发电机组，经过环评到建成需时10年，而台湾2、3年后的后备发电容量会低至仅得10%，再过两年就可能要限量配电，对台湾工业和外资信心都会带来打击，百姓则要捱贵电费。

反对派现时重点是透过阻碍施政来凸显政府「无能」，以增加自己取而代之的机会。至于这些争议可能出现的烂摊子，万一自己登场要如何收拾，则少考虑了。