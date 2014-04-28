港报社评：港铁事故多，管理层须问责--文汇报4月28日

港铁东铁线列车昨天出现3次故障，最严重的事故是中央控制中心因路由器故障，讯号中断而无法确认东铁线列车的位置，全线运作暂停长达35分钟，沿途各站月台挤满大批赶上班或北上深圳的乘客。港铁近年的表现的确令人失望，不仅事故增多，而且高层亦未有因故障而扣减薪酬。港铁应尽快落实高层因事故扣减薪酬制度，促进高层改善管理和服务质素。政府应再次检讨可加可减机制，将票价调整幅度与港铁服务水平挂鈎。

港铁服务质素变差，最突出的是故障频生。立法会铁路事宜小组委员会文件显示，包括迪士尼线和机场快线在内的10条市区铁路线，去年发生173宗延误8分钟以上事故，99宗涉机件故障，比率达57%。

港铁作为公共交通机构，应该履行社会责任，为普罗大众提供迅捷而稳定的交通服务，而不应只顾牟取暴利，为求「赚到尽」而忽略民生。港铁应将利润中一部分，用来修复老化的轨道和系统，为市民提供合理水平的铁路服务，弥补和挽回市民对港铁服务的信心。

港铁接连发生服务失误事故，部分原因与管理不善有关，很多意见已提出应扣减管理层薪酬。因服务失误事故扣减管理层薪酬的机制，应该尽快落实，否则，港铁管理层浑浑噩噩、不思进取的情况仍会延续下去。

港铁在盈余下，不应仍年年加价。港铁车费调整机制，其实应该是真正的「可加可减」，政府应再次检讨可加可减机制，将票价调整幅度与港铁服务水平挂鈎。