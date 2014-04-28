俄罗斯称基辅将因“血腥犯罪”面临司法制裁

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月25日 - 俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五称，乌克兰过渡政府将因在乌克兰东部的“血腥犯罪”面临司法制裁，并指责美国曲解意在缓和危机的协议。
乌克兰军方周四在乌克兰东部地区杀死了多达五名亲俄分裂者。
“他们（基辅）正在对自己的人民发动战争。这是血腥犯罪。我敢肯定，推动军方这么做的人将付出代价，并面临司法制裁，”拉夫罗夫说道。
他表示，俄罗斯愿意实施乌克兰、俄罗斯、美国和欧盟在日内瓦达成的国际协议，以缓解乌克兰紧张局势，但指责美国曲解该协议。
“俄罗斯将根据在日内瓦达成的妥协方式，坚决致力于缓解冲突……不能有单方面的要求。但美国就提出了这种要求，美国非常善于把事情变得有利于自己。”
美国国务卿克里周四称，因乌克兰危机，美国接近对俄罗斯实施更多制裁。拉夫罗夫指责克里这一言论不可接受。（完）
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。