更新版 1-中国经济：二季度料增约7.4%，房地产市场出现调整风险--国家信息中心

* 经济延续稳中趋降，二季度料增7.4%左右

* 经济下行压力明显，房地产市场出现调整风险

* 加快推进落实积极财政政策

* 加强短期流动性调节，必要时可降准

路透北京4月28日 - 中国国家信息中心发布最新报告称，中国经济运行下行压力明显，房地产市场出现调整风险，预计二季度经济料延续稳中趋降的走势，增长7.4%左右。

周一刊登在中国证券报的该报告并建议，加快推进落实积极的财政政策，加快拨付棚户区改造、中西部铁路和城市轨道交通等建设项目资金，并加强短期流动性调节，必要时可适度下调存款准备金率。

“经济下行既有积极的财政政策扩张力度不够、稳健的货币政策宽松力度不足的原因，更是深化改革、调整结构等主动调控的结果，”报告称。

根据国家信息中心开发的经济景气系统显示，中国综合先行指数的峰值出现在2013年3月，至今连续下降12个月，先行指数下降速度较为缓慢，并且在下降过程中还出现了小幅震荡的走势。

“先行指数一般领先一致指数约六个月，先行指数平稳略降态势表明二季度经济仍会延续稳中趋降的走势，”报告初步预计，二季度中国GDP(国内生产总值)将增长7.4%左右，工业增加值增长9.1%左右。

具体到拉动经济的“三驾马车”来看，固定资产投资增速将有所放缓，主因面临资金约束，未来增长的持续力难以保证；但在基建、铁路和棚改等投资支撑下，预计二季度投资将增长17%左右。

同时，内需稳健将扶助二季度社会消费品零售额增长12.6%左右；随着4月中旬之后对港贸易虚增基数因素将会消除，外贸进出口增速将回升至正常状态，预计二季度出口增长7%左右，进口增长6.5%左右。

未来物价则将延续温和上涨态势，既没有明显的通胀压力，也不会出现通货紧缩。预计二季度居民消费价格（CPI）将上涨2.3%左右，工业生产者出厂价格（PPI）下跌1.1%左右。

中国一季度GDP同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；1-3月CPI则同比上涨2.3%。

**房地产出现调整风险**

近来，杭州、北京等地房地产市场出现了“以价换量”的降价促销现象，与此同时，三、四线城市由于近年土地供应规模不断扩大，但产业升级步伐缓慢，难以创造大量就业岗位，商品房需求不足，部分城市房价出现连续下跌。

“严重扭曲的房地产市场隐现调整风险，...一旦房地产市场预期改变、出现深度调整，将可能引发房地产市场系统性风险，并引起相关产业衰退，乃至金融、经济动荡风险，“该报告称。

国家信息中心指出，当前经济运行的下行压力明显，房地产市场出现了调整的风险，地方政府融资平台进入还债高峰，化解产能过剩面临下岗失业难题，而这些苗头性、倾向性问题相互交织、相互传导将导致金融风险上升。

该中心建议加快落实积极财政政策，加快拨付棚户区改造、中西部地区铁路、城市轨道交通、地下管网改造等建设项目资金；并积极推进一批水利、粮食储备、核电、水电等项目开工建设。

此外，还要加快盘活财政资金存量，重点用于民生领域和经济社会发展薄弱环节；并推进和完善营改增试点，将小微企业减税等扶持政策落到实处。

“适度灵活运用稳健的货币政策，...加强短期流动性调节，必要时可适度下调存款准备金率，以确保银行体系流动性稳定和充裕，”报告在谈到货币政策时称。