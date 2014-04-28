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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 09:10 BJT

英国经济：房屋市场复苏4月扩大至伦敦以外的地区--Hometrack

路透伦敦4月28日 - 周一地产分析机构Hometrack的调查显示，英国楼市复苏本月扩大到伦敦以外的地区，因英格兰和威尔士有更多地方的房价上涨，上涨区域比过去十年任何时候都多。

据Hometrack称，英格兰和威尔士房价4月上涨0.6%，涨幅持平于3月。

该机构调查显示，伦敦以外有48%的地区房价上涨，比例为2004年6月以来最高，且为一年前的三倍。

“需求继续保持增速超过供应的势头，供需失衡支撑着房价涨势，”Hometrack的研究主管Richard O'Donnell称。

“伦敦房价以0.8%的涨幅持于平均增幅之上，但伦敦以外地区的市况在继续走强，尤其是南英格兰地区。”

整体来看，该调查表明，房屋投资将继续提振英国消费者支出，英国经济复苏目前为止主要依靠消费者支出拉动。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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