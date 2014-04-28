英国经济：房屋市场复苏4月扩大至伦敦以外的地区--Hometrack

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透伦敦4月28日 - 周一地产分析机构Hometrack的调查显示，英国楼市复苏本月扩大到伦敦以外的地区，因英格兰和威尔士有更多地方的房价上涨，上涨区域比过去十年任何时候都多。
据Hometrack称，英格兰和威尔士房价4月上涨0.6%，涨幅持平于3月。
该机构调查显示，伦敦以外有48%的地区房价上涨，比例为2004年6月以来最高，且为一年前的三倍。
“需求继续保持增速超过供应的势头，供需失衡支撑着房价涨势，”Hometrack的研究主管Richard O'Donnell称。
“伦敦房价以0.8%的涨幅持于平均增幅之上，但伦敦以外地区的市况在继续走强，尤其是南英格兰地区。”
整体来看，该调查表明，房屋投资将继续提振英国消费者支出，英国经济复苏目前为止主要依靠消费者支出拉动。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，