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债券 | 2014年 4月 28日 星期一 09:34 BJT

德国财政：德国财长表示在预算允许情况下乐见减税

路透柏林4月27日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示在预算允许情况下，乐见德国税务体系进行某种改革，从而为大量民众减轻税负。

德国财税收入创纪录，引发部门保守人士呼吁对所谓的“冷发展”(cold progression)机制作出改变。这一机制下，所得税不经通胀调整，最终使得财政部额外多收入数以十亿计的欧元。

“只要预算存在余裕，而且政治联盟各方乐意处理冷发展的问题，我就绝不会反对此事，”朔伊布勒对该周刊称。

他还表示，他一直致力于减少机制僵化导致的隐蔽增税。

德国总理梅克尔的发言人本周表示，2014或2015年预算没有空间可处理冷发展问题，优先事项是巩固预算。

一位发言人周日表示，财政部还计划加大力度打击洗钱和国际恐怖主义。此前，经济合作暨发展组织(OECD)曾抱怨德国在该问题上的进展不够。

该发言人称，财政部已经接洽相关部门以探讨进一步举措。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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