德国财政：德国财长表示在预算允许情况下乐见减税

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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路透柏林4月27日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示在预算允许情况下，乐见德国税务体系进行某种改革，从而为大量民众减轻税负。
德国财税收入创纪录，引发部门保守人士呼吁对所谓的“冷发展”(cold progression)机制作出改变。这一机制下，所得税不经通胀调整，最终使得财政部额外多收入数以十亿计的欧元。
“只要预算存在余裕，而且政治联盟各方乐意处理冷发展的问题，我就绝不会反对此事，”朔伊布勒对该周刊称。
他还表示，他一直致力于减少机制僵化导致的隐蔽增税。
德国总理梅克尔的发言人本周表示，2014或2015年预算没有空间可处理冷发展问题，优先事项是巩固预算。
一位发言人周日表示，财政部还计划加大力度打击洗钱和国际恐怖主义。此前，经济合作暨发展组织(OECD)曾抱怨德国在该问题上的进展不够。
该发言人称，财政部已经接洽相关部门以探讨进一步举措。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价:
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。