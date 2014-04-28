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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 09:19 BJT

日本已公布经济指标--2014/4/28

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第四季        +0.2%  r          +0.3%  r        5月14日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      4月        +2.7%             +1.0%           5月29日            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      3月        +1.3%             +1.3%           5月29日            --
 工业生产(m/m)                         2月        -2.3%  r          +3.8%  r        4月29日         +0.5%
 失业率                                2月         3.6%  @           3.7%  @         5月1日          3.6%
 贸易收支(亿日圆)                      3月   逆差14,463         逆差8,003           5月20日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                 2月        -2.5%             +1.1%            5月1日         +1.0%
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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