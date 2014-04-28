日本已公布经济指标--2014/4/28

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求

路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。