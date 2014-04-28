中国货币市场：资金更紧七天回购加速上涨，但市场心态较为稳定

路透上海4月28日 - 临近月末，中国银行间市场大行等资金主要供给方出资有所减少，周一主要质押式回购 加权利率普涨，其中七天期以约50个基点(bp)的幅度居前，与隔夜品种点差也由不足120bp，扩大至160bp附近。

交易员认为，在此情况下，预计央行明日公开市场操作将适当放手。有逾千亿元的正回购到期资金助力，加之暂时还看不到其他会导致资金明显恶化的因素，市场整体心态仍较为稳定。

上海一银行交易员称，“早上一直需求多过供给。尤其是隔夜的需求。”

她并表示，除了绝对量上的供不应求，现有资金需求多集中在七天及以内期限，而供给则偏好更长品种，期限上的不匹配也在一定程度上加剧了紧张态势。

不过多数交易员对月末前资金面仍保持相对稳定的预期。

上周央行公开市场仅保留着28期正回购这一操作工具，其中上周二规模1,000亿元人民币，上周四850亿元，利率均持稳在4.00%。明日公开市场将有1,010亿元正回购到期。

另外，自3月中旬以来一直持稳的三个月shibor ，近两日波动略增。继上日小降1个bp后，今日反弹0.82个bp至5.4982%，接近此前维持多日的5.50%水平。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4197 2.3321 +8.76

七天 4.0040 3.5095 +49.45

14天 4.5468 4.4153 +13.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.3000 4.0350 +226.50

七天 4.9500 4.8550 +9.50

14天 4.3300 3.8550 +47.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4200 2.4000 +2.00

七天 4.0500 3.5300 +52.00

14天 4.6000 4.4000 +20.00

Shibor

其中:隔夜 2.4060 2.3100 +9.60

七天 4.0250 3.5030 +52.20

三个月 5.4982 5.4900 +0.82