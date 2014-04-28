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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 09:27 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第五日扬升，触及近两周高位

小麦期货因乌克兰局势更加紧张而获得支撑。

谷物交易商邦吉 执行长称，中国大豆压榨利润率较低导致大豆购买违约的情况只是短期的，应会在两三个月内改进。

国际谷物理事会周五表示，已下调2014/15年全球玉米和小麦产量预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 714.75 6.50 +0.92% +2.62% 694.75 65

CBOT玉米 514.75 2.00 +0.39% +1.48% 501.19 64

CBOT大豆 1505.50 11.25 +0.75% +2.41% 1454.13 64

CBOT稻米 $15.43 -$0.04 -0.23% -0.13% $15.53 48

美国原油 $100.86 $0.26 +0.26% +0.26% $101.50 37

汇率

欧元/美元 $1.382 -$0.001 -0.11% -0.10%

美元/澳元 0.928 0.001 +0.06% +0.21%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/于春红; 审校 龚芳/杜明霞)
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