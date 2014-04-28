芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第五日扬升，触及近两周高位

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
小麦期货因乌克兰局势更加紧张而获得支撑。
谷物交易商邦吉 执行长称，中国大豆压榨利润率较低导致大豆购买违约的情况只是短期的，应会在两三个月内改进。
国际谷物理事会周五表示，已下调2014/15年全球玉米和小麦产量预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 714.75 6.50 +0.92% +2.62% 694.75 65
CBOT玉米 514.75 2.00 +0.39% +1.48% 501.19 64
CBOT大豆 1505.50 11.25 +0.75% +2.41% 1454.13 64
CBOT稻米 $15.43 -$0.04 -0.23% -0.13% $15.53 48
美国原油 $100.86 $0.26 +0.26% +0.26% $101.50 37
汇率
欧元/美元 $1.382 -$0.001 -0.11% -0.10%
美元/澳元 0.928 0.001 +0.06% +0.21%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/于春红; 审校 龚芳/杜明霞)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。