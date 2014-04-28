更新版 1-日本经济：3月零售销售创17年来最大同比增幅，消费者增税前突击购物

日本股市今年挫跌，因投资者担心经济蹒跚不前，可能打击政府积极的货币和财政扩张努力。

日本央行官员已经再三表示，上调消费税造成的任何负面影响将是暂时的，尽管经济最近出现放缓迹象，但能够继续扩张超过潜在成长率。

日本央行将在4月30日会议上公布经济预估，料将强调相信通胀率将向2%的目标稳步迈进，暗示尽管经济成长遭遇一些阻力，但央行并不打算很快扩大刺激举措。市场广泛预期日本央行周三将维持刺激计划不变。

政府今年还将促进公共项目支出，给经济提供额外推动力，以便能让经济快速从加税阴影中弹升。

尽管如此，与首相安倍晋三关系密切的一些顾问认为，日本央行将有必要扩大去年4月的刺激措施规模，以确保消费者物价指数(CPI)达到央行2%的目标。

政府上次在1997年4月调升消费税，3月的零售销售较上年同期大增12.4%，而4月同比下降3.8%。

许多政界人士将此后不久出现的经济衰退归咎于这次加税，但其他人士辩称亚洲金融危机是造成日本经济萎缩的更大原因。(完)