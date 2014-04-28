更新版 1-日本经济：3月零售销售创17年来最大同比增幅，消费者增税前突击购物

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
日本股市今年挫跌，因投资者担心经济蹒跚不前，可能打击政府积极的货币和财政扩张努力。
日本央行官员已经再三表示，上调消费税造成的任何负面影响将是暂时的，尽管经济最近出现放缓迹象，但能够继续扩张超过潜在成长率。
日本央行将在4月30日会议上公布经济预估，料将强调相信通胀率将向2%的目标稳步迈进，暗示尽管经济成长遭遇一些阻力，但央行并不打算很快扩大刺激举措。市场广泛预期日本央行周三将维持刺激计划不变。
政府今年还将促进公共项目支出，给经济提供额外推动力，以便能让经济快速从加税阴影中弹升。
尽管如此，与首相安倍晋三关系密切的一些顾问认为，日本央行将有必要扩大去年4月的刺激措施规模，以确保消费者物价指数(CPI)达到央行2%的目标。
政府上次在1997年4月调升消费税，3月的零售销售较上年同期大增12.4%，而4月同比下降3.8%。
许多政界人士将此后不久出现的经济衰退归咎于这次加税，但其他人士辩称亚洲金融危机是造成日本经济萎缩的更大原因。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 郑茵/龚芳)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。