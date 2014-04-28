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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 10:04 BJT

航空产业：法官批准美国航空与全美航空合并的相关和解案

路透4月25日 - 一位联邦法官周五批准了美国政府与合并后成立美国航空集团 的两家航空公司在去年11月达成的和解案。美国航空集团是全球最大客运航空公司。

美国地区法官Colleen Kollar-Kotelly表示该和解案“在公众利益的范围内”，并称不需要举行听证会。该案要求美国航空集团出售纽约和华盛顿地区的机场起降权，以及另外五个城市的机场登机口。

在华盛顿，司法部的反垄断部门对此判决表示欢迎。

去年8月，美国司法部起诉要求阻止美国航空母公司(AMR)和全美航空(US Airways)的合并，称此举将导致机票涨价，损害消费者利益。亚利桑那和德克萨斯等州也加入了诉讼。该诉讼在美国哥伦比亚地区法院立案。

美国航空和全美航空在去年11月就该诉讼达成了和解协议，并在12月完成合并。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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