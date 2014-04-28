港报财经评论：人民币何以跌完再跌？--信报4月28日

人民币何以跌完再跌？ /习广思

时间未到5月，但市场已在高唱Sell in May。事实上，今年股市跌早了一个月，由美股带领，股市于4月初已见跌浪，“沪港通”一度打乱不看好的投资者阵脚，但兴奋情绪很快消散，到近期A股IPO重启兼有加速迹象，乌俄局势再升温，以致港股面临中外夹击。传统智慧或数字统计都是告诫，5月市况偏淡，到底是五穷六绝，还是四已穷而五等绝，中港股市短期市场续淡。然而，股市短线不明朗因素仍多。外围方面，俄罗斯被标普降级，而且乌俄局势为卢布添加压力下，俄罗斯上周出乎意料再加息半厘至7.5厘水平，其经济部副部长表示，加息对压低通胀的作用有限，反而会进一步拖慢增长，提高经济陷入衰退的风险；而卢布兑美元，在加息消息后再下跌。乌俄局势急转直下，在国际中打起金融战来，俄罗斯相对美国无疑处于下风，但地缘政治问题继续成为股市逆风。

美股季绩虽然喜多于惊，但上周五亚马逊季绩差过预期，再次成为动力股及科技股抛售理由；尽管Facebook及苹果业绩稳住人心，似乎未足以消除市场对科网股的种种忧虑。有趣的是，即使美国科网巨企季绩造好，但香港科技股龙头腾讯 反应不大，股价依然疲弱。本周外围另一变数是联储局议息，继续缩减买债是预期之内，难以估计的是市场反应，在市场劲吹淡风之际，耶伦再重申其低息及鸽派言论，又能否支撑股市？

中国的几重忧虑亦未消散，汇丰4月份PMI初值虽然上升兼符合预期，但股市反应冷淡，提醒了各位大多数投资者仍在担心经济放缓的风险。中国虽有微刺激稳增长，但放水无望，大型刺激措施无望之际，股票市场却要迎接近一轮A股IPO潮，现时有近122家公司披露申请材料，而停止了18个月的新股审批亦将重启，本周有18家公司限售股解禁。一时间新股涌至，而且来势汹汹，中港股市恐怕需要更长时间消化。人民币跌完再跌，上周五兑美元汇价收报6.2539人民币，是2012年10中以来低位。市场更关注的是，在3月的贬值潮中，大摩分析不断警告，6.2至6.25人民币是人民币贬值的危机区域，理由是有大量TRF（目标可赎回远期合约）将面临亏损，一旦触及将触发平仓或补仓潮。

美汇波幅收窄散户心灰离场 /苏子

目前，各主要货币的每天波幅已下跌至2007年以来的最低水平，而且走势又以seesaw为主，市场根本没有能令汇市出现明显趋势市况的主题炒作。面对这种无聊的窄幅市况，令不少汇市投资者所采取的所谓趋势跟踪策略，均无用武之地，倘若不断强硬使用这类策略，投资者的账户结余相信只会不断地缩减。若是炒作期指或道指期货，要在即市里一手合约赚取100点子的利润并不是太困难；但换作是汇市，同是一手合约，要赚100点子却有点难比登天的感觉；特别是看见目前欧罗兑美元或美元兑日圆这种很多时长时间停留在30点子以内慢动作上落的市况，而且往往更要待市场有重要数据公布后，才有稍为像样的即市波幅，故令不少即市投资者往往因为希望多赚一点而迫于持仓打赌数据的结果，但可惜结果却不是真的可以赚到多一点。因此，也怪不少散户投资者已对目前波幅大为收窄的汇市极度失望，而选择转炒其他市场了。

但会否正正因为不少即市炒作的散户投资者也对目前的汇市感到心灰离场，汇市反而有机会已到达大突破的关键时刻？相信此可能性不容抹煞。但大前提是，市场一定要有新的炒作主题供汇市大户们兴风作浪才可成事；否则，汇市将继续目前这种seesaw为主的走势模式。

目前美汇指数的周线DMI指标的ADX线，自3月初开始已自两条DI线以下逐步回升至负DI线以上。由于ADX线处于两条DI线以下，意味着市场全无趋势，因此应避免采取趋势跟踪的策略；但目前ADX线已处于两条DI线之间，并且已成功止跌回升，这意味着美汇指数一个新的趋势市将会随时展开；由于美汇指数的周线CCI指标仍处于负方水平，加上上周的反弹一直受制于日线一目均衡图云雾区的底部阻力，美汇指数这个新的趋势市，大有可能向下作出重大突破。换言之，即目前美元的走势正岌岌可危，至于非美元货币（包括日圆）却大有机会摆脱目前的seesaw走势，正式出现新一轮上升浪。本周美汇指数若收市低于200周SMA，美元预料在第2季将现大跌市。

（4月26日）

国企改革水从何来 /习广思

乌俄局势未见明朗，战火虽未起，但金融市场上的烟硝味却十分浓烈。乌克兰警告俄罗斯后，俄罗斯下令军演，地缘政治风险升温拖累环球股市。正如早前提及的美俄金融战，以及普京的钱权王国，真正战场其实是金融领域。美国对俄罗斯银行的制裁可能升温，在上一轮制裁，俄罗斯银行（OAO Bank Rossiya）是名单上唯一被点名的银行。近期美国有声音要求对俄罗斯天然气巨擘Gazprom作出制裁，包括相关的Gazprombank，反映制裁议题继续升温。Gazprombank是俄罗斯第三大银行，该行近日高调表示已准备好应对美国的制裁。该行如此淡定，是因为俄罗斯银行正在大规模地从海外撤回外汇资金，以避开制裁的风险。Gazprombank3月时把近70亿美元资金转移至俄罗斯央行，数据显示，Gazprombank很少使用央行账户处理外汇业务，在央行的外汇存款接近零。

另外，有报道指出，美国对俄罗斯个人制裁的名单中，包括大量普京的亲信及朋友。从美国制裁的路向可见，美国应付普京的“子弹”其实是金融。周五标普下调俄罗斯主权评级，由BBB下调至BBB-，差一级变成垃圾级别，关键是前景展望“负面”，还有降级的可能。标普指出，地缘政治问题会影响当地经济，外资及本地资金外流，亦会影响经济前景。穆迪及惠誉早前已把俄罗斯的展望下调至“负面”，降级随时会出现。不要忘记，标普是美国机构，其降级肯定会令俄罗斯债市受压；在政治立场上，标普短期在评级上会有何取态？

俄罗斯政府两个月内两度拍卖卢布债券失败，美国的制裁行动在金融市场上发挥影响力，投资者继续看淡俄罗斯股债。另一方面，近日美股升而港股跌，美股跌的话，港股跌得更厉害，中港股市同时担心中国内地重启IPO。道指平收，A股微跌，恒指周五却急跌逾300点。美国科技股因绩优见反弹，中资科技股百度季绩报捷，在港上市的腾讯 却弹不起。金沙 母公司季绩显示金沙中国季绩增长优于预期，但濠赌股继续下跌。港股气氛低迷，动力股反弹乏力，以中资股为首的旧经济股已转弱。恒指周五下跌339点，收报22,223点，失守250天线；大市成交额577亿港元。