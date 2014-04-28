港报财经评论：Sell in May，可以考虑--经济日报4月26日

Sell in May，可以考虑 /林瑞芬

恒指昨失惊无神急插1.5%至22,223；国指跌1.43%至9,798，两指数已跌超过“沪港通”公布之时，认真如近日天气，湿滞！大市上涨往往后继无力，跌又失惊无神，好似昨日，好考验投资者的耐性以及耐力。金沙中国 季绩胜预期，无力刺激股价，昨跌3.15%；难得无预期的中国银行 季绩有意外之喜，盈利增幅胜市场预期也是随大市而回，昨跌1.5%。腾讯 纵获德银发报告撑买，都跌1.7%至523.5港元。大摩将汇丰 评级降至减持，目标75港元，昨挫1.4%，又成不看好的投资者目标，莫非不看好的投资者要报仇，临近期指结算要力压至月初22,000左右，打个平手先停手。本月有沪港通消息刺激一下，港股表现尚如此，下周结算之后又踏入5月传统淡静市，真不知点算好。

股场往往有很多统计，希望借监过去启示未来。当然，又不是次次可以，因时而定。4月过去，5月来临，又会想起“是否sell in May go away（5月沽货离场）”。从瑞信刚公布的统计指，参考摩根士丹利亚洲指数（日本除外）（MXASJ）过去4年2010年至2013年中的3年（2011年除外），若跟从5月沽货，6月下旬/7月初回购，投资者在下半年度将获得12%以上的利润，因2010、2012及2013年度指数4月30日至6月30日回调介乎5%至10%。瑞信同时指出，周期性股份在5/6月的表现，往往差于防守性股份，这不难估计，若大市差，投资者避难到防守性股份。

今年来讲，至少有4点与过去4年不同：一是MXASJ指数目前的价格与帐面价值的1.55倍是过去5年来最低；二是MXASJ指数和国际指数之间的价格与帐面价值差距达-0.48倍，是过去5年中最大；三是对对过去5年，宏观数据似乎更早见底（美国零售销售、美国费城联储指数、中国汇丰采购经理人指数、欧洲采购经理人指数、德国IFO等）；四是以动态12个月的基础数计算，外国净购买是过去5年来第二最低的。确实，每年都是不一样的环境，今年来讲，对港股最大的挑战是中国内地经济疲弱还有一段时间，最近所推出的微刺激措施作用有限。4月内曾出现沪港通激情，但都无法令港股的升势持久。而美国第二季经济数据可能转为更好，离全缩减买债的距离又近些，恐怕又容易令投资者胡思乱想，反覆思考加息的时间表。美股5年牛市势已有点强弩之末，随时遇急停转势。更有阴谋论，今年港政治上较为混乱，占中活动会否为外资大鳄借题发挥，谁能说准！