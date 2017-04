港报财经评论：Sell in May，可以考虑--经济日报4月26日

Sell in May,可以考虑 /林瑞芬

恒指昨失惊无神急插1.5%至22,223;国指跌1.43%至9,798,两指数已跌超过“沪港通”公布之时,认真如近日天气,湿滞!大市上涨往往后继无力,跌又失惊无神,好似昨日,好考验投资者的耐性以及耐力。金沙中国 季绩胜预期,无力刺激股价,昨跌3.15%;难得无预期的中国银行 季绩有意外之喜,盈利增幅胜市场预期也是随大市而回,昨跌1.5%。腾讯 纵获德银发报告撑买,都跌1.7%至523.5港元。大摩将汇丰 评级降至减持,目标75港元,昨挫1.4%,又成不看好的投资者目标,莫非不看好的投资者要报仇,临近期指结算要力压至月初22,000左右,打个平手先停手。本月有沪港通消息刺激一下,港股表现尚如此,下周结算之后又踏入5月传统淡静市,真不知点算好。

股场往往有很多统计,希望借监过去启示未来。当然,又不是次次可以,因时而定。4月过去,5月来临,又会想起“是否sell in May go away(5月沽货离场)”。从瑞信刚公布的统计指,参考摩根士丹利亚洲指数(日本除外)(MXASJ)过去4年2010年至2013年中的3年(2011年除外),若跟从5月沽货,6月下旬/7月初回购,投资者在下半年度将获得12%以上的利润,因2010、2012及2013年度指数4月30日至6月30日回调介乎5%至10%。瑞信同时指出,周期性股份在5/6月的表现,往往差于防守性股份,这不难估计,若大市差,投资者避难到防守性股份。

今年来讲,至少有4点与过去4年不同:一是MXASJ指数目前的价格与帐面价值的1.55倍是过去5年来最低;二是MXASJ指数和国际指数之间的价格与帐面价值差距达-0.48倍,是过去5年中最大;三是对对过去5年,宏观数据似乎更早见底(美国零售销售、美国费城联储指数、中国汇丰采购经理人指数、欧洲采购经理人指数、德国IFO等);四是以动态12个月的基础数计算,外国净购买是过去5年来第二最低的。确实,每年都是不一样的环境,今年来讲,对港股最大的挑战是中国内地经济疲弱还有一段时间,最近所推出的微刺激措施作用有限。4月内曾出现沪港通激情,但都无法令港股的升势持久。而美国第二季经济数据可能转为更好,离全缩减买债的距离又近些,恐怕又容易令投资者胡思乱想,反覆思考加息的时间表。美股5年牛市势已有点强弩之末,随时遇急停转势。更有阴谋论,今年港政治上较为混乱,占中活动会否为外资大鳄借题发挥,谁能说准!