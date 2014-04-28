台湾汇市：台币早盘实质价位略趋升，见外资小幅汇入

路透台北4月28日 - 台币兑美元 实质价位周一早盘稳中小幅偏升。交易商表示，虽然台股一早呈现跌势，但汇市仍见外资小幅汇入，加以月底出口商对本币需求浮现，今日台币料略为趋升，估主交投区在30.230-30.280间。

汇银人士指出，上周五台股大跌1.92%，但外资仍大幅买超台股逾70亿台币 ，今早盘中未见外资明显汇出，却见部分外资挂出美元卖单，预料台币走势与台股悖离的情势或暂无变化。但在本周重要事件前夕，场中观望气氛亦浓，料汇价也不会有大幅波动。

“上面(美元)卖压有点大，外商offer(美元卖单)挂比较多。”一位本地银行交易员指出。

此外，交易员称在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果公布之前，交易盘的观望心态将相对浓厚，也会观察台股跌势是否持续，以确认下半周的台币走向。

美联储/FED料将在4月29-30日会议上继续削减购债规模，日本央行预计将在4月30日会议上维持刺激计划不变。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.250-30.272，上日则在30.260-30.280。

美元周一亚洲盘初走势迟滞，先前几个交易日均无明确走向，在美国和欧元区重大事件前夕，投资人不太可能积极建立部位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初略有折价，上日收盘则在价平附近；一个月远汇报价 早盘在30.270/30.290左右，上日纽约盘收在30.275，价格变化不大。

交易员观察市场动态：

* 韩元 等主要亚币兑美元微微偏升，与台币方向一致

* 台股 早盘开低后跌幅收敛，持续关注外资盘中动向

* 出口商抛汇力道待观察

* FED会议前预料台币仍以区间盘整为主

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.230-30.280

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