金属期市：伦铜触及七周高位，期镍涨至近15个月最高

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
中国杭州市萧山区互保民企出现新的违约风险，因为部分债务出现问题，体现中国民企遭受到经济放缓的冲击。
中国住房和城乡建设部表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。
美联储决策者本周料将继续削减购债计划，然而在美联储貌似意见一致的平静表面下，却潜藏着深刻的分歧，如何为今后更加困难的决策做好准备，决策者对此各有想法。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，4月22日当周，对冲基金和基金公司增持黄金和白银期货和期权的多仓，同时削减铜的净空仓。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王兴亚/白云; 审校 许娜/郑茵)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。