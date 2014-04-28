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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 09:59 BJT

金属期市：伦铜触及七周高位，期镍涨至近15个月最高

中国杭州市萧山区互保民企出现新的违约风险，因为部分债务出现问题，体现中国民企遭受到经济放缓的冲击。

中国住房和城乡建设部表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。

美联储决策者本周料将继续削减购债计划，然而在美联储貌似意见一致的平静表面下，却潜藏着深刻的分歧，如何为今后更加困难的决策做好准备，决策者对此各有想法。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，4月22日当周，对冲基金和基金公司增持黄金和白银期货和期权的多仓，同时削减铜的净空仓。(完)

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(编译 王兴亚/白云; 审校 许娜/郑茵)
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