中国外交：冀望加强于拉美合作，国家主席习近平计划于7月中旬访问巴西

路透巴西利亚4月25日 - 中国经济或许正在放缓，但仍需要来自拉丁美洲的石油，并对那里进行基建投资；中国和巴西官员周五表示，中国国家主席习近平计划于7月访问巴西。

中国外交部长王毅在对巴西利亚为期一天的访问中没有证实习近平将接受巴西邀请，出席观看世界杯足球赛决赛。

王毅强调中国有兴趣建立一只基金，增加对拉丁美洲基建的投资；中国从该地区获得大量原材料，例如铁矿石、石油和大豆。

王毅在记者会上说，中国与拉美展开进一步石油合作存在巨大潜力，中国希望建立长期合作关系，尤其是与委内瑞拉和巴西。

巴西外长Luiz Alberto Figueiredo称，金砖国家预计在7月中旬于巴西北部城市福塔雷萨举行的金砖国家峰会上，宣布金砖国家开发银行的资本规模。(完)