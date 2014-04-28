中国外交：冀望加强于拉美合作，国家主席习近平计划于7月中旬访问巴西

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透巴西利亚4月25日 - 中国经济或许正在放缓，但仍需要来自拉丁美洲的石油，并对那里进行基建投资；中国和巴西官员周五表示，中国国家主席习近平计划于7月访问巴西。
中国外交部长王毅在对巴西利亚为期一天的访问中没有证实习近平将接受巴西邀请，出席观看世界杯足球赛决赛。
王毅强调中国有兴趣建立一只基金，增加对拉丁美洲基建的投资；中国从该地区获得大量原材料，例如铁矿石、石油和大豆。
王毅在记者会上说，中国与拉美展开进一步石油合作存在巨大潜力，中国希望建立长期合作关系，尤其是与委内瑞拉和巴西。
巴西外长Luiz Alberto Figueiredo称，金砖国家预计在7月中旬于巴西北部城市福塔雷萨举行的金砖国家峰会上，宣布金砖国家开发银行的资本规模。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。