中国钢铁：今年钢产量料增2-3%，一季度重点钢企亏损逾23亿元--中钢协

该协会提供的新闻稿并显示，一季度重点统计钢铁企业亏损23.29亿元人民币，同比减少56.04亿元；累计亏损面45.45%，同比增加14.77个百分点。

中钢协表示，希望银行系统对钢铁企业采取有保有压的信贷政策，对符合产业发展政策、产品有市场、规范运作的钢铁企业应在信贷上继续给予支持。(完) (发稿 李文科；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)