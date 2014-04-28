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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 10:07 BJT

中国钢铁：今年钢产量料增2-3%，一季度重点钢企亏损逾23亿元--中钢协

路透北京4月28日 - 中国钢铁工业协会副会长张长富周一称，由于开工增加，微刺激措施中投资作用等带动，二季度钢铁业效益将有所好转，但难见大幅增长，预计今年中国钢产量增长2-3%。

该协会提供的新闻稿并显示，一季度重点统计钢铁企业亏损23.29亿元人民币，同比减少56.04亿元；累计亏损面45.45%，同比增加14.77个百分点。

张长富在中钢协新闻发布会上并称，中国钢铁业高产量高成本、低价格、低效益的状况暂时难以改变；而且由于贸易纠纷风起云涌，中国钢铁出口高增长态势将很困难。

据协会统计，今年一季度钢铁企业财务费用同比增长22.17%，而2013年同比为下降2.99%，再次出现大幅上升趋势。

中钢协表示，希望银行系统对钢铁企业采取有保有压的信贷政策，对符合产业发展政策、产品有市场、规范运作的钢铁企业应在信贷上继续给予支持。(完) (发稿 李文科；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
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