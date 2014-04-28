版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 10:25 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上扬，受澳元交叉盘支撑

0204GMT

* 欧元/澳元、英镑/澳元的卖盘传言有助于支撑澳元/美元

* 澳元/美元阻力位在0.9300附近

* 0.9305上方有停止单，21日移动均线切入位0.9321处有更多阻力(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(翻译 张荻； 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐