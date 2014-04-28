企业并购：第一太平与丰益国际近12亿美元购澳食品企业Goodman Fielder

路透香港4月28日 - 专注于电讯、消费性食品等投资的香港第一太平 周一公布，公司联同新加坡丰益国际（Wilmar） 提出以近12亿美元收购澳洲食品企业Goodman Fielder 全部股份，以创建一家亚太地区领先农业和消费品公司。

第一太平于联交所的公告称，是次收购透过公司与丰益国际各占一半股权的合营公司进行，收购价为每股0.65澳元，总代价约12.7亿澳元或11.79亿美元，倘交易完成，Goodman Fielder将被私有化并从澳洲及新西兰的交易所除牌。

“建议交易可为本集团带来机遇，以创建一家亚太地区领先农业和消费品公司。”第一太平并称，计划以现有现金资源及/或现有及新增银行贷款筹集资金以应付本次收购。

Goodman Fielder的主营业务为制造、销售和分发食品配料和消费品牌的食品、饮料及相关产品，包括包装面包和其他相关物品、饼乾、乳制品、小型货品、面粉、食用油和膳食成分。

收购价较Goodman Fielder于4月23日收市价0.525澳元约有23.8%溢价，及较自4月2日以来的加权平均价0.511澳元约有27.2%溢价。

建议公布后，Goodman Fielder的股价跳升18%至两个半月高位，在收购价水平附近。不过Goodman Fielder在一份声明中称，董事会相信上述之收购建议严重低估对Goodman Fielder的价值，且为“机会主义”。

截至2013年6月底为止，Goodman Fielder经审计综合净资产总额约为15.482亿澳元，而经审计综合除税及非控股权益后净利润约为1.025亿澳元。

丰益国际现时持有Goodman Fielder 10.1%的股份，该公司为亚洲领先农业集团，其主要投资位于澳洲，业务包括棕榈油种植及油籽压榨、精炼食用油及特种脂肪、制糖及精炼、油脂化学、生物柴油和化肥生产和粮食加工。

第一太平为一家建基于香港的投资管理及持股公司，业务位于亚洲，以经营电讯、基建、消费性食品及天然资源为主。

香港时间10:28，第一太平升0.82%，报8.57港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)