台湾债市：指标公债殖利率早盘收敛跌幅，台股对核四展现抗跌力道

路透台北4月28日 - 台湾指标公债殖利率周一开低略走高。交易员表示，台湾政府对核四争议妥协，不过台股盘初大跌后，跌幅有收敛迹象，此令多方失去追价动能，殖利率因而回到平盘附近整理。

交易员指出，核四问题影响层面颇大。首当其冲的就是今日标售的120亿台币台电公司债，有人开始担心若得标利率走高，可能会影响其他债券的表现。不过就中长期而言，核四停工恐造成电价上扬，冲击企业投资信心与股市表现，此料令央行货币政策不致紧缩，反而有利债市。

“ 台股没有很弱，殖利率短期要再下机会不大。”一位大型证券台债交易员说。

若台股表现转趋稳定，该交易员认为，市场关注焦点将转移到美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议以及周五的非农就业数据，此前债市料以区间整理为主。

台湾股市周一盘初跌逾1%，因政府对核四争议妥协，惟跌幅已渐收敛至平盘附近。总统马英九昨日与执政党县市首长开会讨论后，对核四(台湾第四座核能电厂)争议妥协，表示核四厂的一号机不再施工，只进行安检，且安检后封存；二号机则全部停工。

根据路透先前的调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于今日标售的三年期公司债，得标利率料落在1.01-1.05%附近，较2月时的同期公司债标售结果为低，惟此一调查是在台湾政府对核四争议妥协前完成。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.02-1.05%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.52-1.54%

本地时间10:19最新报价：

* 五年公债103/4殖利率弹0.39基点报1.0359%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率平盘报1.5300%。

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